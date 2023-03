Molnár György Elefánt: Az onkológusom szerint többet nem fogunk találkozni

Az Omega együttes gitárosa szenvedélyes életszeretete, jókedve töretlen – ha egy kis időre meg is kopott –, most újra mosollyal az arcán várja a jövőt. Erre pedig igen komoly oka van, hiszen egy rendkívül kemény időszakot tudhat maga mögött. Molnár Györgynek három év után, tavaly tavasszal újult ki a daganatos betegsége. Megoperálták, hetekig tartott a felépülése, melyben szerettei egy pillanatra sem hagyták magára. Akaraterejének köszönhetően mára meggyógyult.

Túl vagyok a rákon! Kőkemény időszak van mögöttem.

Volt operáció, kemoterápia, minden, amit el lehet képzelni, de legyőztem a gyilkos kórt, jól vagyok. Az onkológusom szerint többet nem fogunk találkozni. Ráadásul valamelyik nap fiatalembernek szólítottak a bevásárlás alkalmával. Mondtam nekik, hogy jövök máskor is – mesélte a sorry! magazinnak a zenész, akit boldoggá tesz az a gondolat, hogy másoknak is tudott segíteni a hozzáállásával.

Nehéz időszakon van túl, de nem tervezi bejelenteni a visszavonulását Fotó: Facebook / Omega

Nekem a gyerekeim, az unokám, a feleségem, a testvérem és a sógornőm adott rengeteg energiát.

A családi szeretete mindent legyőz. A szeretteim nagyon optimistán látták a jövőt, mindvégig úgy csináltak, mintha minden a legnagyobb rendben volna, és a betegségem, mint a nátha, egyszer csak elillan majd. Ez persze komplikáltabb volt, de szerencsére a műtét és a kemoterápia megtette a hatását. Már tudok járni a botom nélkül, ez pedig tényleg elmondhatatlanul nagy öröm számomra. A fogason lóg mutatóba, emlékeztetőül, mekkora harcot hagytam magam mögött győztesen – mondta boldogan.

A gitárost szörnyű betegsége sem gondolkodtatta el, hogy elhagyja a színpadot.

A zene szeretete örök. Nem hiszem, hogy valaha bejelentem a visszavonulásom.

Jelenleg is dalt írok, aminek Utolsó mohikán lesz a címe. Ezt most befejezem, és elgondolkodom a következő dalon. A zene kiváló gyógyír a lélek számára. Lekapcsolja az embert a napi problémákról – jelentette ki lelkesen.