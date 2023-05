"Ez a dal Andiról szól, mégis Gyopár szerepel a klipben" - háborognak Marics Peti rajongói

Marics Peti nagy örömmel jelentette be az Instagram-oldalán, hogy hamarosan debütál a legújabb daluk és a hozzá tartozó videóklip, de a rajongók egy része mégsem tud együtt örülni az énekessel. Sokan még mindig azt nehezményezik, hogy kedvencük az állítólagos új barátnőjét szerepelteti a klipekben, pont úgy, ahogy annak idején Andit is. Bár a pletykákat még egyik fél sem erősítette meg, a Borsnak korábban beszámoltak arról a barátok, hogy nyílt titok Marics Peti és Kovács Gyopár kapcsolata, így a rajongók nagy része biztosra véli, hogy a történelem ismétli önmagát. És, hogy miért is? Nos, Andi minden alkalommal az énekes barátnőjeként tűnt fel a produkciókban, most pedig Gyopár is ezt a szerepet kapta meg. Sőt, ha hinni lehet a pletykáknak, az egyik közelgő videóban még a boldogító igent is kimondják a fiatalok...

Tényleg Tóth Andiról szól Marics Petiék legújabb dala? (Fotó: Bors / Instagram)

De ennyire ne szaladjunk előre. Csütörtök délután ugyanis a 100 lány című dal debütál, amely azért annyira különleges, mert egyesek biztosra vélik, hogy a szerzemény Andinak íródott, ahogy a soron következő klipek szerepei is. Azaz, Peti korábban azt tervezhette, hogy majd Andi mellett mondja ki azt a bizonyos igent.

– Ebben a klipben Gyopár Andi szerepét vette át! Peti ezt a számot még neki írta. Tök ciki, hogy most meg a másik szerelme veszi át, ugyanazzal a szöveggel. Inkább idegen lánnyal kellett volna. Vagy Petinek az érzelmek ennyire nem számítanak? Akkor az nagy baj... - fogalmazott egy csalódott rajongó Peti fotója alatt, aki egyúttal egy kommentcunamit is beindított.

Ez a dal Andiról szól, mégis az új barátnő szerepel a klipben. Érdekes...

– Arról volt szó, hogy ezt Andinak írta Peti, most meg Gyopár van mellette. Hogy is van ez? - írta egy másik rajongó, többen pedig azt is megjegyezték, hogy Gyopár megjelenése az új klipben ismét Andira hajaz. Nem is kicsit.

Tóth Andit klónozták?

Tény, hogy szembetűnő a hasonlóság a két lánynál, hiszen amellett, hogy gyönyörűek, még piszkosul tehetségesek is. Az is vitathatatlan, hogy a 24 éves színésznő a korábbi ValMar-klipben is elég merész, de kifejezetten dögös szerelést kapott, és ez a soron következőben sincs másképp. Meg is jegyezték többen, hogy kísértetiesen hasonlít egymásra a két szépség...

– Ezen a fotón tiszta Tóth Andi utánzat lettél, ami a ValMaros klipben is lesz - írták.

Miért kell majmolni Tóth Andit? Találd meg a saját stílusodat!

Mi pedig mutatjuk a fotót! Szerinted is hasonlítanak egymásra?