Pikáns felvétel került elő Marics Petiről és új barátnőjéről - Videó

Úgy tűnik, már nem titok többé, hogy Marics Peti szíve ismét foglalt a Tóth Andival való botrányos szakítása után. Legalábbis a közeli ismerősök szerint, akik tényként beszélnek az új álompárról. Eszerint a ValMar énekesének új választottja Kovács Gyopár, aki többek között a Rising Star című műsorban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Sőt, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a 24 éves szépség Maricsék új klipjében is szerepet kapott, ahol kifejezetten közel került a tinilányok kedvencéhez...

Intim közelségbe került a ValMar új klipjében Kovács Gyopár és Marics Peti (Fotó: Bors / Instagram)

A dal, amihez a klip készült a Túl nagy falat címet kapta, pénteken este pedig a rajongók is láthatják már a kész produktumot. A Redditen azonban még a premier előtt felütötte a fejét pár képkocka a videóból, melyen természetesen látható Peti és Gyopár is, meglepő közelségben. A két fiatal között egyértelműen izzik a levegő, tagadhatatlan, hogy működik köztük a kémia... Bár a rajongóknak inkább az szúrt szemet, hogy Tóth Andi után már az új barátnőnek is szerepet ajánlott az énekes.

A legutóbbi klipben még Andival csinálta ugyanezt

- írta valaki, míg egy másik kommentelő szerint Marics minden barátnőjével ezt csinálja.

- Mindig az aktuális csaját fogja szerepeltetni a klipjeikben...

- Úristen, de kellemetlen. Minden csajával lesz ezentúl klip? A barátnője helyében csak azért sem aláznám magam tovább ilyennel... - írták.

Nyílt titok a kapcsolatuk

A barátaik előtt már nem is titkolja a két fiatal, hogy dúl közöttük a szerelem. Nemrég egy születésnapra is egy párként érkeztek meg, ahol egy szemtanú szerint az érzelmeinek sem szabtak határt.

Egy közös ismerősünk szülinapjára elhozta Petit is. Nagyon jól érezték magukat együtt, nekem úgy tűnt, nagyon szerelmesek...

– kezdte lapunknak Gyopár egyik ismerőse, akitől azt is megtudtuk, hogy már a színházi berkekben is suttognak a két híresség kapcsolatáról, minekután Peti még egy színházi elődásra is beült, hogy a nézőtérről csodálja meg a színésznőt.

Nagy téma volt bent hátul, amikor Peti eljött megnézni a színdarabot...

- tette hozzá az informátor.