A legnagyobb titokban fogott össze Vilmos herceg és Harry: Diana ügyében intézkedtek

Vilmos herceg és Harry között mostanában nem alakulnak túl fényesen a dolgok. Korábban Katalinnal alkotott hármasuk elválaszthatatlan volt: mindenhová együtt mentek és sokat nevetgéltek. Mikor azonban bekerült a képbe Meghan Markle, a viszonyuk megromlott. Miután Harry és Meghan szakítottak a palotával és Amerikába költöztek, úgy keresték (és keresik) kenyerüket, hogy kiteregetik Harry családjának a szennyesét. Ennek értelemszerűen nem örül Vilmos herceg, így kettejük viszonya végérvényesen megromlott.

Vilmos és Harry egy időben nagyon jó viszonyt ápoltak / Fotó: Chris Jackson

Vilmos és Harry herceg igen különböző személyiségek, éppen ezért nem meglepő, hogy nem értenek mindenben egyet. Egy időben nagyon jó volt ennek ellenére a viszony közöttük, Meghan Markle megjelenésével azonban ennek vége szakadt. Most azonban meglepő információ birtokába jutott a Mirror.

Ismeretes, hogy Diana hercegné igen baráti és bizalmas kapcsolatban volt komornyikjával, Paul Burrellel, aki azután is gondoskodott a hercegnéről, miután Károllyal különváltak útjaik. A szívek királynőjének halála után Burrell kiadott egy könyvet, amelyben beszámolt Diana magánéletéről, emiatt pedig a palota igencsak megorrolt rá. A hercegek úgy vélték, hogy a komornyik kihasználta Dianát és pénzt csinált tragikus halálából, ezért kirúgták a királyi családtól. Emiatt sokan úgy gondolták, hogy a hercegné 1997-es halála óta Vilmos és Harry nem is találkozott vele, most azonban kiderült, hogy mégis.

A Mirror információi szerint ugyanis 2017-ben a hercegek összefogtak, és felkeresték Burrellt. Ez közvetlenül az előtt volt, hogy Harry bejelentette volna a nyilvánosságnak, hogy feleségül veszi Meghant. Értesülések szerint a fiúk azért keresték fel az egykori komornyikot, mert tudták, hogy nagyon közeli viszonyban állt Dianával, és szerettek volna többet megtudni az anyjukról. Konkrét kérdésekkel készültek, és körvonalazni szerették volna a fejükben, hogy felnőtt szemmel milyennek látták volna édesanyjukat. Ebben állítólag Burrell készségesen segített is, és mindent elmondott, amit csak tudott Lady D-ről.