Retteghet III. Károly: Diana is ott volt a koronázásán - Videó

Május 6-án történelmi pillanatoknak lehettünk szemtanúi, hiszen megkoronázták III. Károly brit uralkodót. Valóigaz, hogy az újdonsült király rengeteget várt erre, ugyanis édesanyja, II. Erzsébet 70 év, 214 napig volt királynő, így ő az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő monarchája. Nos, bár ezt a címet nem fogják mostanában elvenni a néhai uralkodótól, azért a 74 éves Károlynak sincs oka panaszra, hiszen ő és a 75 éves Kamilla is rekordtartó. Ők ugyanis a legidősebb házaspár a brit történelemben, akiket megkoronáztak. Ennek ellenére mégsem ők azok, akikről az emberek beszélnek a ceremóniával kapcsolatban. Sokkal inkább Dianára, a néhai hercegnére terelődött a figyelem, ugyanis többen úgy vélik, ő is ott volt az ünnepségen...

Fotó: Zuma/ Northfoto

Minden a forgatókönyv szerint zajlott azon a bizonyos szombaton a Westminster-apátságban, egészen addig, míg egy sötét árnyék meg nem jelent a ceremónia közben. Alig pár perccel az élő közvetítés után már tele volt az internet a videóval, s mindenki azt találgatta, vajon ki lehetett az?! Egyesek szerint a kaszás tett látogatást III. Károly koronázásán, míg mások szerint Diana lehetett az, de ha nem is ő volt, az biztos, hogy köze volt a rejtélyes vizithez.

Lapunk fel is kereste Lénárt Évi parapszichológust, hogy megtudjuk, lehetséges-e, hogy a szívek királynője visszatért.

Diana visszajár a királyi családhoz

Nem meglepő módon, nagy az esélye annak, hogy a "kaszás" valójában Diana volt, tekintve, hogy rendszeresen visszajár a királyi családhoz. A parapszichológus szerint Károly koronázása remek alkalom volt arra, hogy felfedje magát ország-világ előtt.

Diana szelleme sokszor kóborol a palotában és a királyi család közelében

- kezdte Évi, aki szerint nagy az esély arra, hogy a szívek királynője tiszteletét tette III. Károly koronázásán.

- Szerintem a ceremónián is ő jelent meg, megmutatta magát a világnak és persze nyomatékosította azt is, hogy nem tetszik neki, ami történik. Egyértelműen vannak benne tüskék Károly irányába, s most, hogy a korona is került a fejére, eljött a pillanat, hogy felfedje magát. Azt is látom, hogy az újdonsült királyné is a haragosa, felé talán sokkal több negatív érzelme van, mint volt férje irányába. Feltehetően ezt tudatta is Kamillával, nem kizárt, hogy megjelent előtte már többször. Mondjuk a tükörben, álmában vagy fénylényként a palotában - mondta érdeklődésünkre a parapszichológus.