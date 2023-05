Csúnya sértődés: Meghan után Katalin is elrúgta a pöttyöst Károly királynál

Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, az angol felnőtt korú lakosok között toronymagasan Kate Middleton a legnépszerűbb tagja a királyi családnak, sőt III. Károly király még csak a dobogóra sem fért fel. Az uralkodó család elemzői szerint a király hatalmát beárnyékolhatja, hogy veje kapja mindig a reflektorfényt.

Most a Daily Stars számolt be róla, hogy a legutóbb mi történt. Chelseaben egy ikonikus virág karnevál volt, ahová a király és Katalin is meghívást kapott, és állítólag Károly utólag problémázott is azon, hogy a híradásokban alig kapott hangsúlyt az, hogy ő megjelent a helyszínen. Ezzel szemben Vilmos herceg feleségéről harsogott a sajtó, és imádta a kamera.