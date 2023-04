"Úgy néz rá, mint egy szelet pizzára" - Közel került egymáshoz Szabó Zsófi és Miller Dávid

Év elején reppent fel először a pletyka, miszerint Szabó Zsófi az egyik kollégájával, Miller Dáviddal jött össze. Az vitathatatlan, hogy a két műsorvezető között kiválóan működik a kémia, már-már szikrázik a levegő, amikor egymásra néznek, ráadásul a közösségi médiában is félreérthetően üzengetnek egymásnak. A rajongók fantáziáját igazán az indította be, amikor a szingli édesanya egy szivecskét küldött Dávidnak, ebből már sokan arra következtettek, hogy itt valóban több lehet munkakapcsolatnál. Annak ellenére is, hogy Zsófi az újévi fogadalmában kijelentette: idén véletlenül sem lesz szerelmes.

Mégis összejöhetett Szabó Zsófi és Miller Dávid? (Fotó: Bors)

Ki tudja, lehet, hogy máris megszegte fogadalmát a csinos tévés, legalábbis erről árulkodik az a fotó, ami alig pár órája került fel az internetre. A felvételen egy nézői kérdésre válaszolnak, azonban sokkal beszédesebb az, ahogy egymásra néznek. Dávid szinte egy pillanatra sem veszi le a tekintetét Zsófiról, áhítattal nézi csinos kolléganőjét, miközben szorosan egymás mellett állnak. Nem meglepő módon, ez azonnal feltűnt a rajongóknak is, akik szokásukhoz híven, nem rejtették véka alá a véleményüket.

A srác úgy néz rá, mint egy szelet pizzára

- élt valaki egy frappáns hasonlattal a Redditen, míg egy másik hozzászóló részletesen elemezte ki a fotót. Szerinte túlságosan is közel került egymáshoz a két tévés.

- Már bocsi, de bármennyire is jóban vagyok a munkatársammal, nem nézek rá úgy, mint életem szerelmére, főleg nem akkor, ha vesz a kamera. Az meg a másik, hogy Dávid keze szépen elkalandozott...

- Miller azért sokkal alternatívabb körökben mozog, mint Zsófika… Fura páros lennének, illetve szerintem egy huszonéves srác nem igazán akar még gyereket nevelgetni - fogalmazott valaki.

A rajongók szerint túlságosan is közel került egymáshoz Szabó Zsófi és Miller Dávid (Fotó: Instagram)

A csillagok nem hazudnak

A Ripost korábban megkereste Baki Réka asztrológust, hogy a csillagok alátámasztják-e a rajongók elképzelését. Nos, úgy tűnik, hogy igen, a szakértő szerint ugyanis kifejezetten összeillik a két műsorvezető.

- Zsófi késői Szűz jegyben született, Dávid pedig a Bika jegyében. Mindkettő földjegynek számít, ami már alapvetően magában foglalja a harmóniát és a stabilitást. Gyakorlatiasak, megbízhatóak, racionálisak, két lábbal állnak a földön, családcentrikusak és fontos számukra a személyes tér és a karrier is. Tehát már ebben is nagy a hasonlóság köztük, arról nem is beszélve, hogy a romantikus kapcsolatok terén is kifejezetten összeillik ez a két jegy. A születésük napján látható bolygóállások szerint módfelett jó párost alkothatnának, és a holdjaik is jól kapcsolódnak egymáshoz – mondta a lapnak Baki Réka.