"Nem akarom, hogy ez a nő behálózza" – féltik Miller Dávidot Szabó Zsófitól

Napok óta foglalkoztatja az embereket, hogy vajon Szabó Zsófi megszegte-e az újévi fogadalmát, miszerint idén véletlenül sem lesz szerelmes. A találgatások tárgya nem más, minthogy a műsorvezetőt összeboronálták a nyolc évvel fiatalabb kollégájával, Miller Dáviddal, akivel láthatóan jól működik köztük a kémia.

Vajon tényleg több lehet barátságnál Szabó Zsófi és Miller Dávid között? Fotó: Szabolcs László

A két műsorvezető ragyog egymás társaságában, nem mellesleg a képernyőn és a közösségi médiában is izzik köztük a levegő. Legutóbb szívecskékkel üzentek egymásnak, ami azonnal beindította a rajongók fantáziáját.

Dávid hetek óta minden nap posztol valami cukiságot Zsófival, nem akarom, hogy ez a nő behálózza... Szépek lennének, de csak összetaposná

– írta valaki, míg egy másik hozzászóló állítólagos belsős körökből értesült arról, hogy kezd kialakulni valami a két celeb között.

– Azt súgják belsős körökben, hogy itt bizony van valami – olvashat egy hozzászólásban.

A csillagok nem hazudnak

Az tagadhatatlan, hogy Zsófi és Dávid között megvan a kémia, arról nem is beszélve, hogy mindketten szinglik és csak úgy forr köztük a levegő. Nem is csoda hát, hogy a rajongók összeboronálták a két tévést, de úgy tűnik, a csillagok szerint is van közös jövőjük.

– Zsófi késői szűz jegyben született, Dávid pedig a bika jegyében. Mindkettő földjegynek számít, ami már alapvetően magában foglalja a harmóniát és a stabilitást. Gyakorlatiasak, megbízhatóak, racionálisak, két lábbal állnak a földön, családcentrikusak és fontos számukra a személyes tér és a karrier is. Tehát már ebben is nagy a hasonlóság köztük, arról nem is beszélve, hogy a romantikus kapcsolatok terén is kifejezetten összeillik ez a két jegy. A születésük napján látható bolygóállások szerint módfelett jó párost alkothatnának, és a holdjaik is jól kapcsolódnak egymáshoz – magyarázta a Ripostnak Baki Réka, és úgy tűnik, a csillagok üzenete Zsófihoz és Dávidhoz is eltalált, ugyanis a minap röviden reagáltak a megjelent cikkekre.

Az egész bulvár attól volt hangos... Nem csak a horoszkópoktól...

– mondta Dávid a reggeli műsor felkonferálásában, miközben Zsófi nagy nevetésben tört ki. Bár azt nem fejtették ki, mi a véleményük a dologról, többen még mindig úgy sejtik, hogy itt többről van szó, mint barátság.