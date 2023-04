Ördög Nórának búcsúznia kellett családjától - videó

Ördög Nóráék még mindig Guatemalában forgatják az Ázsia Expressz legújabb szériáját, ahogyan azonban korábban már megfogalmazta a műsorvezető: lehet látni a végét. Ördög Nóra onnantól volt igazán boldog, amikor férje és gyerekei is utána jöttek, így ugyanis munka közben nem kellett éreznie a hiányukat. Most azonban nem maradhatnak tovább, eljött a búcsú ideje.

Ördög Nóra nehezen viseli a gyermekei nélkül.

A gyerekeknek és a házaspárnak is nagyon jót tett, hogy meg tudták oldani, hogy a forgatás alatt együtt legyenek. Amikor ugyanis éppen nem dolgozott a stáb, Ördög Nóra különféle programokat tudott szervezni, így tehát olyan volt ez a családnak, mint egy exkluzív, hosszú nyaralás.

Sok rajongót érdekel az, hogy hogyan egyeztethető össze a sok utazás az iskolával. Legújabb videójában ebbe is betekintést engedett a csinos műsorvezető: a gyerekeknek a mentortanárukkal kell konzultálni, ők mondják meg, hogy maguktól mely tananyagot kell elsajátítaniuk, és mit kell megtanulniuk. Emellett házi feladatot is kapnak rendszeresen, Ördög Nóra pedig különösen ügyel arra, hogy ezt mindig alaposan és ügyesen megcsinálják a gyerekek.

Ugyanakkor a szomorú búcsú pillanataiba is betekintést engedett a csinos műsorvezető. Elmondta, hogy mivel az ő munkája hamarosan véget ér, ezért a családnak haza kellett utaznia, de aggodalomra nincs ok, mert hamarosan ő is követi őket. Ez azt is jelenti, hogy a stáb nagyon jól áll a forgatással.