Szívszorító, amit Ördög Nóra mutatott: ilyen körülmények között élnek a guatemalai gyerekek

Ördög Nóra maga mögött hagyta Mexikót, hogy Guatemalába utazzon. Ezt persze nem saját maga szórakoztatására tette, hiszen ebben az évben a Felfedezzük Amerikát alcímű Ázsia Expressznek két ország ad otthont: Mexikó és Guatemala. A mexikói szakasz immáron lezárult, és már javában zajlik a guatemalai szakasz. Egy korábbi posztjában a műsorvezető arról számolt be, hogy már látja a forgatás végét, addig azonban újabbnál újabb kalandokba csöppennek.

Ördög Nórát megdöbbentették a körülmények

Mióta a családja követte Ördög Nórát az amerikai kontinensre, a műsorvezető remekül érzi magát a forgatás helyszínein. Élvezi a színeket, a meleget, a latin pezsgést, ugyanakkor azt is látja, hogy Dél-Amerikának megvannak a maga veszélyei. Mexikóban például alaposan ráijesztettek a helyiek akkor, amikor az emberrablásokról meséltek. Áthaladtak ugyanis egy olyan környéken, ahol szigorúan tilos volt kiszállni az autóból, mexikói férfiak ugyanis csak arra várnak, hogy lecsaphassanak az európai turistákra. Elviszik őket, és soha többé nem találja meg a turistákat senki. A műsorvezetőt megrémítette, hogy talán gyerekeket is elvisznek. Nem sokkal később egy vulkán kezdett mellettük pöfékelni, ami szintén aggodalomra adott okot. Rémisztő dolgokra azonban Guatemalában is lehet akadni.