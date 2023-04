Váratlan haláleset rázta meg Ördög Nórát - Videó

Ahogyan arról már írtunk, valóra vált Ördög Nóra álma: több hét külön töltött idő után végre újra együtt a családja, azonban boldogsága nem tartott sokáig.

A népszerű tévés kisebb sokkban van, még jobban értékeli a családjával töltött időd, mint eddig Fotó: Ördög Nóri/Facebook

A műsorvezető jelenleg Mexikóban tartózkodik az Ázsia Expressz forgatása miatt, családja pedig a napokban végre csatlakozott hozzá, amitől Ördög Nóra elmondhatatlanul boldog volt. Úgy tűnik azonban, hogy öröme nem tartott sokáig, ugyanis egy tragédia miatt rá kellett jönnie, hogy meg kell becsülni minden egyes együtt töltött percet a családjával.

A népszerű tévés kisebb sokkban van, a Facebook-oldalán megosztott videójából kiderült, hogy akár tragédiával is végződhetett volna családjának újra egyesülése. Nóri beszámolt egy, a közelükben történt hőlégballon balesetről, melynek során ketten meghaltak, egy kislány pedig súlyosan megsérült Mexikóban. A műsorvezetőn jól látszik, hogy mennyire megviselte az eset, hiszen, mint kiderült maga is oda szervezett egy hőlégballonos kirándulást a gyerekeinek, azonban a tragédia után – érthető okokból – lemondta a meglepést és nem is szervezett mást a helyére. Nóri azt is elmondta, hogy ha ez még nem lenne elég, a stábbal nemrég ők is a tragédia helyszínénél jártak és arra már nem is akar gondolni, hogy mi lett volna, ha ez velük történik meg.

A sors időről időre kíméletlenül az arcunkba tol egy-egy jelet, hogy miért kell megbecsülni minden egyes együtt töltött percet... Olyan törékeny az élet…

- írta Ördög Nóra a videójához.