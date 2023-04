Drámai képsorok: közvetlenül Ördög Nóráék mellett tört ki a vulkán

Az Ázsia Expressz forgatása nagy erőkkel zajlik, amelyben fontos szerepe van Ördög Nórának is. A csapat fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minél hamarabb elkészüljenek Magyarország kedvenc műsorával, hiszen a rajongók már tűkön ülnek. Most azonban drámai eseményekről számolt be Ördög Nóra, ugyanis közvetlenül mellettük tört ki a vulkán.

Ördög Nóra nagyon megrémült. Fotó: Szabolcs László

Idén először az Ázsia Expressznek nem Ázsia ad otthont, hanem Mexikó. Azt pedig eddig is tapasztalhattuk, hogy az országban számos veszély leselkedik a stábra és a szereplőkre. Korábban már beszámoltunk arról, hogy Ördög Nóra aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy veszélyes környéken járnak. Elmesélte, hogy este 10 után az ország teljes mértékben átalakul, és semmiképpen nem célszerű egyedül bóklászni az utcákon. Arról is meséltek már neki, hogy van egy olyan környék (ahol ők maguk is áthaladtak), ahol ha egy európai ember kiszáll, akkor mexikói férfiak elrabolják, és soha többé nem kerülnek elő.