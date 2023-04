Kitálalt állítólagos rokona Berki Mazsiról: "Irkáljatok csak!"

Május 6-án lesz egy éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztián. Feleségével mindig is megosztó személyiségek voltak, de úgy tűnik, a médiaszemélyiség után özvegyéről sem szállnak le. Mazsi folyamatosan a negatív kommentelők céltáblája, és nincs olyan posztja, ami alatt ne esne neki valaki. Az özvegy jó ideje dolgozik influenszerként, meglehetősen gyakran tűnnek föl közösségi oldalain reklámtartalmú posztok. Hol hajápoló cikkeket, hol ruhát, vagy utazást, de van, amikor cipőt hirdet. Ezzel nincs is semmi baj, nem ő az egyetlen a celebvilágban, aki ezzel keresi a kenyerét. Épp ezért az is teljesen érthető, ha egy-egy követő kérdéssel fordul Mazsihoz, válasz azonban csak nagyon ritkán érkezik tőle. Ez az állapot folyamatosan indulatokat vált ki azokból az emberekből, akik csak információt szeretnének megtudni egy adott termékkel kapcsolatban.

Mazsiról lepereg minden rosszindulatú megjegyzés Fotó: Szabolcs László

A sztáranyuka legújabb posztjában egy szállodát reklámoz, ám többeket inkább az érdekelt, hol vásárolta a lábbelijét. Persze válasz ezúttal sem érkezett, így szokás szerint rázúdították csalódottságukat.

Zimány Linda vagy Vajna Timi is mindig kedvesen válaszol. Mazsi szerintem nem mer, mert tart a kritikáktól.

Viszont így sok reklám értelmét veszti… Ahogy érzi! – írja egyikük.

– Válaszolt ő már egyáltalán valakinek a pórnép közül? – érdeklődött egy másik követő. Van, aki szerint a háttérben csak a nagyképűség áll.

Akkora nagyasszony, hogy már ezt sem szabad megkérdezni? Röhej

– írja valaki.

Ezekkel ellentétben volt, akiből teljesen más érzéseket váltott ki a boldogan mosolygó Mazsi fotója.

– Nekem a Berkivel sokkal jobbak voltak… Így már egymagában sajnos nem akkora sztár a szememben.

És ez szomorú, hogy egy éve sem halt meg a férje, és semmi cikket nem olvasok, hogy bárhol egy mondatot ejtene róla, vagy hogy hiányozna neki vagy bármi.

A nagy szerelem gyorsan elillant! Ez szomorú! – olvasható egy követő véleménye.

Nem kellett sokat várni arra a kérdésre sem, vajon mi lehet az oka, hogy Mazsi sosem reagál senkinek. Egy magát a rokonának valló illető mondta meg a tutit mindenkinek.

Soha nem fog válaszolni senkinek! Előbb beszéltem vele! Rokonok vagyunk.

Azt mondja, csak irkáljatok nyugodtan, attól ő a legszebb a világon! Meg hogy ne mondjátok rá például, hogy gebe ló – írja.

Azt, hogy Mazsi egyáltalán olvassa-e ezeket a hozzászólásokat, nem tudni. Hallgatásából azonban arra lehet következtetni, nem foglalkozik a negatív véleményekkel, vagy nem is jut el hozzá egyetlen gondolat sem. Az mégis megfontolandó lenne, hogy ha már a nevét és az arcát adja egy-egy termékhez, amiért valamilyen módon „fizetséget” kap, tovább tájékoztassa azokat az embereket, akik tőle várnak választ, információt!