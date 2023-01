Hajba kaptak vele: Csalással vádolják Berki Mazsit

Berki Mazsi közösségi oldalain gyakran tűnnek fel reklámok. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen évek óta influenszerként dolgozik. Most különösen érthető, ha így is keres pénzt, hiszen tavaly május 6-án veszítette el férjét, Berki Krisztiánt, azóta pedig neki kell egyedül gondoskodnia 14 hónapos közös kislányukról, Emmáról.

Úgy tűnik, Mazsi valamiért tüske jónéhány ember szemében, mert nagy gyakorisággal kötnek bele sokan a követői közül, mindig találnak indokot arra, hogy céltáblájukká váljon, és kíméletlenül lőjenek rá.

Ezúttal az özvegy egy olyan vitamint népszerűsít, ami a hajnövekedést segíti elő. Első ránézésre a laikusok azt gondolhatnák, hogy egy csodaszerről van szó, hiszen Mazsinak gyönyörű hosszú haja van. Na de itt jön a csavar, legalábbis követői szerint: hogyan lehet egy terméket reklámozni és azt állítani, neki segített, miközben szemmel láthatóan a saját tincsei nem valódiak?

Pont ezt vallotta be egyébként Mazsi korábban, tincseit nem a génjeinek köszönheti, szakemberhez jár, hogy a pótlással hosszabbítsa és dúsítsa hajkoronáját.

Azok közé tartozom, akik naponta moshatnának hajat, hisz annyira vékony szálú a hajam

– vallotta be egy korábbi posztjában, melyben megmutatta, a pótlás nélkül milyen rövid lenne a haja.

„Ne haragudj, de hogy lehet "szemmel látható eredmény" amikor póthajjal vagy a fotón?!”

– írta az egyik kommentelő, akinek a véleményét többen osztották is.

„Tegyél fel egyszer egy olyan képet, ahol egymás mellé rakod azokat a képeket, ahol le van véve a póthajad… (1,5 év alatt igen csak meg kellett volna erősödjön és nőjön). Nem sokat változott, de tedd fel, hadd lássuk és hadd vonjuk le a következtetést.”

– kérte számon egy másik „rajongó”.

„Ez a saját hajad azóta? Nem gondolom. Szerintem illene hitelesen reklámozni valamit… 1,5 év… póthajjal. Szupi!”

– teszik fel a kérdést a posztja alatt.

Persze mint eddig mindig, Mazsi fittyet hány a rosszindulatú megjegyzésekre. Egyetlen egy hozzászólást sem reagál le. Korábban mindig azt hangsúlyozta, az ő oldalain csak pozitív visszajelzéseket kap - nos, a fent idézett mondatok nem éppen ezt erősítik meg...

A napokban egyébként azután szedték szét a kommentelők, miután egy budapesti bevásárlóközpontban romantikázott új párjával, Zoltánnal, pont ott, ahova Berki Krisztián is rendszeresen járt. Az elhunyt üzletember naponta látogatta a pláza felkapott edzőtermét, és gyakran fordult meg az első emeleten található ételudvarban is. Követői nem nézték jó szemmel, pofátlanságnak tartják, hogy a sztáranyuka ugyanazt a helyszínt választja a romantikára.

Mindebből sokan arra következtetnek, valamit nem csinál jól a sztáranyuka. Igaz, mások szerint nagyon is jól csinálja, hiszen eléri, hogy beszéljenek róla.