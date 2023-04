Rejtélyes fotók, Berki Mazsi életét éli egy titokzatos nő

Az ember csak kapkodja a fejét, ha véletlenül rátéved annak a csinos nőnek a Facebook oldalára, akinek a közzétett fotók tanúsága szerint egy jól menő vállalkozó a párja. A férfi Zanzibárra vitte nyaralni, a lakásában rendez romantikus vacsorákat, és a férfi gyermekét ölelgetve azt írja, hogy ő a nevelt gyermeke. De várjunk csak! Berki Mazsi posztjai ugyanerről szólnak. Ugyanezzel a férfivel nyaral szintén Zanzibáron, ugyanabban a lakásban ejtőzik, ugyanazt a gyermeket öleli "pótszülőként."

Két nő egy férfi

A hármas viszonyrendszere ebben a pillanatban nem tisztázott. A nyilvánosságra hozott posztok mindenesetre arról árulkodnak, hogy a két nő élete szinte minden nap keresztezi egymást, ha nem manipulált fotókról van szó persze...Míg Mazsi és a férfi január legelején utaztak Zanzibárra, addig a másik nő február 14-én, Valentin napon jelentkezett be ugyanonnan. Március 8-án, a Nemzetközi nőnapon a titokzatos nő egy gyönyörű csokorral a kezében pózol egy ránézésre is luxus ingatlanban, ahol egy nagyon különleges lámpa részlete látszik. A képhez ez a beszédes mondat lett csatolva: "Attól, hogy valami nincs kimondva..." Mit tesz isten, Berki Mazsi egyik fotóján is belóg egy ugyanolyan, egyedi lámpa...

A pletyka már szárnyra kapott

Berki Mazsi és a titokzatos párja több, mint fél éve alkotnak egy párt. A kapcsolatukat szinte az első perctől kezdve titkolták, amiért nem is lehet elítélni őket.... A fiatal özvegy bizton számíthatott arra, hogy a közvélemény ítélkezik majd felette azért, amiért a gyász után újrakezdi az életét.

Berki Mazsi a gyász után újrakezdte az életét Fotó: TV2

Hogy a kapcsolatuk a férfivel mennyire áll biztos alapokon, azt nem tudni, az azonban biztos, hogy nem súrlódásmentes, többször is szárnyra kapott a pletyka, miszerint szakítottak már. Ezeket a szóbeszédeket aztán rendre megcáfolták azzal, hogy közösen jelentek meg nyilvános helyeken, az elmúlt hetekben azonban nagy a csend: nem látta senki együtt Mazsit és a szerelmét. Lehet, hogy a titokzatos nő letaszította őt a trónjáról?

Hamarosan kiderül...