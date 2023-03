Parázs vita alakult ki: Aggódnak Berki Mazsiért

Követői számára olyan, mintha nyitott könyv lenne Berki Mazsi élete. Mindent tudni vélnek, elég egy poszt ahhoz, hogy egyesek teljes „kórképet” állítsanak fel a sztáranyukáról. Instagram-oldalára feltöltött fotója is ezt igazolja, ahogy az mindig is lenni szokott, valóságos kommentháborút indítottak el rajongói. Most kivételesen megosztotta az embereket, ugyanis van, aki aggodalmát fejezte ki, miszerint Mazsi túl sokat fogyott – nem mintha valaha is túlsúly problémái lettek volna –, míg mások negatív véleményükkel árasztották el Berki Krisztián özvegyét.

Jaj angyalom, nagyon kis sovány vagy. Vigyázz magadra

– olvasható az egyik hozzászóló véleménye.

Persze a mindenhez is értő „rajongó” nem bírta magában tartani a véleményét, és egy újabb parázs vita alakult ki a bejegyzés alatt.

– Sovány? Hogy kellene egy fiatal nőnek kinézni? Elhízva? Ő pont így jó, ahogy van. Ez a hízni kell szöveg olyan felháborító. Mindenki tartsa meg a véleményét – kelt Mazsi védelmére az egyik követője.

Fotó: Szabolcs László



A műcsajok csoportjához kategorizálják

Persze most is volt olyan személy, aki kihasználva a helyzetet, más területre evezve támadt Mazsinak. Néhány héttel ezelőtt a luxusnyaralásáról – melyre új párjával utazott – posztolt bikinis fotó után indultak el a találgatások, vajon új ciciket kapott-e Berki Krisztián özvegye. Az egyik nagy bulvárcsoportban a képeit vizsgálva elég nagy volt az egyetértés abban, mellei nem valódiak. A jobban informáltak azt is tudni vélték, hogy gazdag barátjától kapta ajándékba szilikonjait. Úgy tűnik, még mindig sokakat zavar ez a tény, ugyanis minden posztja alatt újra és újra előkerül ez a téma. Ezúttal sem volt ez másképp.

Szilikon kicsit túl lett méretezve

– írja egy „hozzáértő”, akihez mások is csatlakoztak. Többen úgy vélik, Mazsi is belépett a műcsajok csoportjába.

Műszempilla. Műhaj. Műcsöcs. Miss Fake Beauty

– írta picit sem visszafogottan egy másik követő, azonban úgy tűnik, ezzel nem mindenki ért egyet.

– Sokkal jobban nézel ki, mint régen. Ne haragudj, de látszik, hogy a Te utadat járod és ez tetszik – olvasható a másik hozzászólásban.

Minden lépéséért belekötnek

Berki Krisztián tavaly május 6-án hunyt el, Mazsi egyedül maradt közös kislányukkal, Emmával. Az özvegy nehéz hónapokat élt át, bár egyesek szerint jóval idő előtt túllépett a gyászán. Ennek okán újabb támadási felületet adott a rosszindulatú megjegyzéseknek, amikor néhány héttel ezelőtt egy budapesti bevásárlóközpontban romantikázott új párjával, Zoltánnal, pont ott, ahova Berki Krisztián is rendszeresen járt. Az elhunyt üzletember naponta látogatta a pláza felkapott edzőtermét, és gyakran fordult meg az első emeleten található ételudvarban is. Követői nem nézték jó szemmel, pofátlanságnak tartják, hogy a sztáranyuka ugyanazt a helyszínt választja a romantikára.

Mazsi mint ahogy eddig, ezúttal sem reagált a beszólásokra, talán pont azért, mert csak újabb lavinát indítana el magyarázkodásával.