Csepregi Éva fia szoknyában locsol – Így ünneplik kedvenc celebjeink a húsvétot

A kereszténység legnagyobb ünnepén a hazai hírességek is tartják a szokásokat: összegyűlik a család, sonkát esznek tojással, feldíszítik az otthonukat, a gyerekekkel tojáskeresésre mennek, a fiúk férfiak pedig locsolkodni. Persze, ahány ház annyi szokás, mégis van valami, ami közös: a celebek is imádják a húsvéti ünnepeket. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a közösségi oldalak perceken belül tele lesznek húsvéti posztokkal, efelől ne legyen kétségünk. Megelőzve a dömpinget a Bors is készített egy húsvéti összeállítást, hazai hírességeket kérdeztünk, náluk milyen szokások népszerűek?

Zalatnay Saroltánál már áll a „tojásfa”

Cini nagy rajongója a húsvétnak Fotó: Zalatnay Cini

– A locsoló egyre kevesebb, és másabb életkorú – fogalmazott nevetve Cini a Borsnak. – Öt-hat éves kislányként mindig nagyon vártam a húsvétot, bár tojásfestésben nem voltam jó, ezért tőlem éneket kaptak a locsolók. Vallásos a családom, a böjtöt mindig is tartottuk, most is a napokban sóska, főtt tojás, főtt krumpli volt a menü. Húsvét hétfőn pedig töltött tojás lesz, édesanyám receptje alapján, amit már a lányom is el tud készíteni. Jön a család, van a közelben egy lovarda, oda kimegyünk piknikezni. A lovak is kapnak kis nyalánkságot: répát, almát, és persze színes szalagokat a sörényükbe. A húsvéti időszakra nem szoktam fellépést vállalni, de aztán beindul a szezon, a következő két hónapban kilenc előadásom lesz, az gondolom, ez egy szép szám. Az előadóknak nagy felelőssége a szórakoztatás a mai vészterhes világban, hogy kis örömöt, kikapcsolódást hozzunk – vélekedett az énekesnő.

Zalatnay Cini tojásfája Fotó: Zalatnay Sarolta

Rubint Réka: Norbi locsol meg először

A sztáranyuka már napokkal nagypéntek előtt elkészíti otthonukban a húsvéti dekort: nyuszi és tojásdíszekkel, barkával, nárcisszal, tulipánnal. Az egész család szereti ezt a szép ünnepet, tartják is a régi hagyományokat.

– Norbi szokta kezdeni a locsolkodást otthon, meglocsol engem és Larát, de a fiúkkal el szoktak menni az ismerősökhöz, szomszédokhoz, szépen felöltöznek és verset is mondanak – mesélte Rubint Réka. – Hiába nagyok már a gyerekek, még tavaly is volt tojás és nyuszikeresés a kertben, ezt még ha éppen külföldön vagyok, még ott is tartjuk. Az ünnepi asztalra pedig nálunk is finom füstölt sonka kerül, meg kolbász, ahogy kell újhagymával, főtt tojással, meg a saját csökkentett szénhidrát-tartalmú kenyerünkkel. Van egy hatalmas fatálunk, azon szoktam tálalni. Annyira jó, hogy vannak ezek a szép családi ünnepek, fontosak számunkra.

Oláh Gergő: Minőségi időt töltünk együtt

Oláh Gergő és családja is minden évben megünneplik a húsvéti ünnepeket. Gergő és Niki öt csemetéjükkel együtt húsvét vasárnap is elmennek Istentiszteletre, ha tehetik, majd az egész napot a családdal töltik.

Oláh Gergő és a családja (a képen még nem szerepel az ötödik baba) Fotó: Oláh Gergő/Instagram

– Ilyenkor általában elmegyünk együtt kirándulni, élvezzük egymás társaságát egész nap. Persze, hogy a kisebb gyerekek is örüljenek, mi is elrejtünk ezt-azt a kertben, hogy megkeressék. Főzünk, vagy sütünk a gyerekekkel, minőségéi időt töltünk együtt – részletezte Gergő, aki azt is elmondta, hogy viszont a locsolkodási szokásokat nem tartják évek óta, helyette inkább pihenéssel töltik az időt.

Csepiéknél különleges hagyomány

Csepregi Éva otthona már napokkal az ünnep előtt húsvéti díszben tündököl. Mint mondja, számára ez jelenti a tavasz kezdetét, így mindig nagy örömmel vadássza a legszebb húsvéti díszeket.

– Nálunk ilyenkor már fel van díszítve a lakás! Nagyon szeretem, hogy tavaszba borul az otthonom, tele van virágokkal és jópofa húsvéti díszekkel – kezdte érdeklődésünkre Éva, aki azt is elárulta, hogy a locsolkodásnak nagy hagyománya van a családban.

Dávid büszke a skót származására, a skót szoknya rendre előkerül a ruhatárából Fotó: Horváth Gergely Ambrus

– Hétfőn jönnek majd át a fiamék, Dávid pedig skót szoknyába öltözik, és így locsolja meg a család hölgy tagjait. Ez nálunk már sokéves hagyomány! – tette hozzá a Neoton Família dívája, aki persze az ünnepek alatt sem pihen majd, több fellépése is lesz.