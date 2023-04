Serfőző Istvánné Marika főcsemegés egy közértben. Mindig segít az érdeklődő vevőknek, és nem csak abban, hogy mit vegyenek, hanem akár abban is, hogyan készítsék el azt! Így van ezzel a húsvéti sonka esetben is.

A kínálatról elmondta: most bizony bőséges, van minden, és nem csoda, hogy rengeteg a vevő a hétvégén, bár sonkaügyben jövő héten lesz az igazán nagy roham. - A hagyományos füstölésűből most is van kötözött sonka, tarja, comb, csülök - meséli.

Azt az általa mindig követett "főszabályt" is elmondta, hogyan lesz a legfinomabb a húsvéti sonka.

A megfőzött sonkát a saját levében kell hagyni kihűlni: ez a titka annak, hogy ízes, omlós és zaftos legyen

- mondja.

Íme erről a videó:

Marika jótanáccsal szolgál a tojás elkészítéséről is. Mint mondja, először jól meg kell mosni, majd miután a hús megfőtt, ki kell venni a fazékból, majd annak vízében kell megfőzni a tojásokat is. Miután kész vannak a tojások, vegyük ki őket, majd tegyük vissza a vízbe a sonkát, hogy ott hűljön ki

- tette hozzá Marika, aki szerint így kizárt, hogy kiszáradt sonka kerüljön az ünnepi asztalra húsvétkor.

