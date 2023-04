Közeleg a húsvét: minden, amit a tojásfogyasztásról tudnod kell

A magyarok asztalán a hétköznapokban is nagy népszerűségnek örvend a tojás. A rántotta és tükörtojás gyakori reggeli a magyar bendőben, ugyanakkor sok fogás alapanyagaként is használatos. Az egyik legnépszerűbb étek, a rántott hús például elképzelhetetlen tojás nélkül. Ugyanakkor a húsvéti időszakban még nagyobb szerepre tesz szert a tojás, hiszen a festésén kívül az ünnepi fogásokban is központi szerepet játszik. Már bizonyos, hogy nem lesz hiány tojásból az ünnepek alatt, fontos azonban a kérdés, hogy milyen hatással van az egészségünkre? Egészséges vagy sem? Belefér-e a diétába vagy sem? Nézzük, mi az igazság!

Érdemes tojást fogyasztani.

Tényleg rossz a koleszterinnek?

Hosszú időn keresztül száműzték a tojást az idősebb emberek étrendjéből, mert bizonyos kutatások szerint a tojássárgájában olyan magas a koleszterin, hogy annak gyakori fogyasztása szív- és érrendszeri betegségeket okoz, ami végül stroke-hoz vezethet. Az persze tagadhatatlan, hogy magas a koleszterintartalma a sárgájának, azonban önmagában semmiképpen nem vezethet ezen megbetegedésekhez a sárgája. Veszélyben csak azok vannak, akik egyébként is rendszeresen fogyasztanak magas zsír- és koleszterintartalmú ételeket, állati eredetű élelmiszereket. Az ő étkezésüket csak megkoronázza a tojássárgája, mintegy hab a tortán a funkciója. Ha azonban alapvetően odafigyelünk az egészséges étkezésre, akkor nincs mitől félnünk.

Mennyi tojást ehetünk egy nap?

Láthatjuk tehát, hogy önmagában a tojás nem okozhat szív- és érrendszeri megbetegedést. Ha fontos számunkra az egészséges táplálkozás, akkor persze oda kell figyelnünk, hogy pontosan miből mennyit fogyasztunk. A tojásnak is van egy napi limite: egy felnőtt ember szervezet számára a legideálisabb, ha napi két tojást eszik meg. Ha azonban már magas a koleszterinszintünk, és/vagy szív- és érrendszeri problémákkal küzdünk, akkor korlátozzuk ennek fogyasztását heti négy-öt darabra – írja a Mindmegette.

Finom és egészséges táplálék a tojás. Fotó: Pixabay.com

A tojás jótékony hatásai

Napi két tojás nem pusztán megengedett, hanem kifejezetten kívánatos, fogyasztásának ugyanis számos pozitív hatása van. Tudnunk kell például, hogy gyorsan felszívódó fehérjében, tápanyagokban gazdag étekről van szó, így kifejezetten jó a diétázóknak. Nézzük, ezen kívül milyen más jótékony hatással számolhatunk:

rengeteg benne a D- és B-vitamin, ami erősíti az immunrendszerünket,

magas antioxidánstartalma van, ami megelőzi a sejtkárosodást,

hozzájárul a jó anyagcseréhez,

elősegíti a pajzsmirigy normál működését,

forrása a kolinnak: ez az agy, a máj, az idegrendszer és az izmok egészségmegőrzésében játszik fontos szerepet.

A tojásnak tehát sok jótékony hatása van, a hangsúly ezúttal (is) a mértékletességen van. Húsvétkor se riadjunk vissza ennek fogyasztásától, arra azonban ügyeljünk, hogy lehetőleg ne együnk meg napjában egy tucatnyi főtt tojást.