Hogy lehet bírni egy kutyával és három kisgyerekkel? Itt van Kulcsár Edina válasza

Mint arról elsőként a Bors számolt be, Kulcsár Edina és G.w.M. nemrégiben úgy döntöttek, hogy egy kiskutyával bővítik az egyébként is bővülőfélben lévő családjukat. A pár választása egy cane corsóra esett, és a kölyöknek bár tündéri, ragyogó kék szemei vannak, a legtöbb rajongó igencsak megrémült. A cane corso ugyanis egy igen termetes eb, és bár megfelelő, szeretetteljes nevelés esetén ideális választás gyerekek mellé is, a megítélése mégis problémás, hiszen gyakran képzik ki illegális viadalokra harci kutyának. Emiatt nagyon sokan megijedtek.

Kulcsár Edina szerint nincs ok a félelemre. Fotó: TV2

Az álompár követői hangot is adtak annak, hogy mennyire nem értenek egyet a család bővítésével. Medox és Nina még így is elég kicsik, így tehát az újszülött ellátása és nevelése is igen nehéz feladatok elé állítja majd Kulcsár Edinát. Három gyermeket kell nevelnie úgy, hogy közben a karrierjét is egyengeti, és mindemellett jó feleségként és ügyes üzletasszonyként is helyt kell állnia. Ezek önmagukban is igen nehéz kihívások, s mint azt korábban összefoglaltuk, a rajongók rámutattak arra, hogy mindezek mellett milyen nagy vállalás volt kiskutyát vásárolni.

Most azonban Kulcsár Edina mindenki aggodalmát eloszlatta. A modell egy olyan képet posztolt, amelyen látszik hatalmas pocakja, s közben Medox öleli szeretetteljesen. Alatta pedig elmagyarázza, hogy nincs ok a félelemre: az első terhessége alatt nagyon izgult, hiszen ekkor vált anyává. Nem tudta pontosan, mire kell számítania, így teljesen ismeretlen területre érkezett. A második terhessége nehezebb volt, hiszen Medox még kisbaba volt, és nem tudta elképzelni, hogyan tudja gondját viselni majd egy csecsemőnek és egy alig kétéves gyereknek. Aggodalma be is igazolódott: nagyon nehéznek bizonyult a feladat.