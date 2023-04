Kulcsár Edina bejelentette: „Hát elkezdődött”

Mint arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina közösségi oldalán egy kérdez-felelek során válaszolta meg, hogyan éli meg a harmadik terhességét.

Boldogan újságolta el, hogy nagyon jól érzi magát, persze már nehéz a pocakja, ami miatt nehezebben is mozog. Ráadásul azt is elárulta, hogy egy ideje csak zöldségeket kíván. A kaliforniai paprika lett a kedvence, de a paradicsom és az uborka is nagy sláger most nála.

Edina egy gyönyörű pocakos fotóval jelentette be, hogy zsűrizni fog a 2023-as Miss Word Hungary Magyarország szépe versenyén.

– Hát elkezdődött! Zsűrizünk! – írta Edina Instagram-bejegyzésében.

Kulcsár Edina egyébként jó választás, hiszen több szépségversenyen is kiemelkedő eredményeket ért már el. 2012-ben elnyerte a Miss Aquaworld címet, a 2013-as Miss Hungary-n pedig az első udvarhölgy díját. 2014-ben ő lett Miss World Hungary, majd második lett a Miss World szépségversenyen.

A fotó egyébként szinte felrobbantotta az internetet. Egyik rajongója a következőt üzente az egykori szépségkirálynőnek: „Csoda, hogy tudsz meg magas sarkúban lenni ekkora hassal. Respekt! Szép kismama vagy!”