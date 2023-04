Kulcsár Edina elárulta: ezt tervezi születendő gyermekével

A február vége óta újra házas Kulcsár Edina a fellegekben jár, hiszen szerelmével, G.w.M-mel közös gyermekével várandós.

Fotó: Bánkúti Sándor

Edina pocakja már hatalmasra nőtt, és most Instagram-oldalán ezt meg is mutatta. A képen arcmaszkot visel, és a pocakjára is feltett egyet – miután a gyermekei ki akarták próbálni, de nem jött be nekik. Mint írja, már nagyon várja, hogy legkisebb lányával is csajos programokat csinálhasson.

Nem lehet elég korán kezdeni a tudatos arcápolást! Este a szokásos rutinom után fátyolmaszkot tettem az arcomra, ami annyira tetszett a gyerekeknek, hogy mindenáron ki akarták próbálni.

– kezdte Kulcsár Edina. Majd így folytatta:

Nyilván előre láttam magam előtt a reakciójukat, de azért kibontottam még egy maszkot. Természetesen nem kellett nekik, de számoltam ezzel és tudtam, hogy van B opció. Megmutattam a legkisebbik lányomnak, hogy milyen csajos programokban lesz részünk, ha majd eljön az ideje.

– árulta el a csinos kismama.

A képet ide kattintva éred el.