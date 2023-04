Megérkezett, Kulcsár Edináék végre a karjaikban tarthatják: "üdv a családban, gyönyörűségem!"

Mint ismeretes, Kulcsár Edina csendben, békésen vált el egykori szerelmétől és férjétől, Csutitól, akivel ugyan a házasságuk nem szólt örök időkre, a kötelékük annál inkább: két gyönyörű gyermekük született, akiket mindketten nagyon szeretnek.

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon boldogok együtt. Fotó: Bánkúti Sándor

Az egész országot megrázta a hír, amikor nem sokkal a Csutival való szakításuk után kiszivárgott a hír, miszerint az egykori szépségkirályőre ismét rátalált a szerelem. Új párja ráadásul szintén híresség, az ismert rapper: G.w.M. Amikor elismerték, hogy egy párt alkotnak, Kulcsár Edina nem próbálta többé véka alá rejteni, hogy mennyire boldog új szerelmével, szerelmüket pedig egy közös gyermekkel koronázták meg.

Bár a babát nem tervezték (hiszen mindketten büszke szülők az előző kapcsolatuk által), mégis nagyon örültek, amikor kiderült, hogy ismét szülői örömök elé nézhetnek, ráadásul immáron közösen. A rajongók nem győztek gratulálni, bár rámutattak a problémára, hogy talán kicsi lesz a lakás, amiben élnek.

Kétszeresen örülhet a család, ugyanis nemcsak egy babával, hanem bizony egy kiskutyával is bővült a család. Erről a rapper tájékoztatta a követőit, aki egy fotón mutatta meg a kék szemű ebet. A modellnek tehát a három gyermek mellett egy cane corsóról is gondoskodnia kell, ez azonban nem jelent nehézséget, mert a pár mindenben segít egymásnak.

A kisbaba egyébként bármikor megszülethet, érkezését már nagyon várja a család és a rajongótábor. Néhány problémára azonban kommentben felhívták a rapper és kedvese figyelmét: akadnak, akik amiatt aggódnak, hogy egy ilyen nagytestű kutyát tartanak a kisgyerekek mellett. Ismeretes, hogy illegális viadalokon is szokták használni a cane corsót, emiatt a követők egy része harci kutyának titulálta, ugyanakkor sokan kiálltak amellett, hogy nagyon is való kisgyerekek mellett ez az egyébként békés fajta. Emellett arra is rámutattak, hogy két felnőttnek, három gyereknek és egy nagytestű kutyának bizonyosan kicsi lesz az a lakás, amelyben most élnek. Ezzel kapcsolatban Kulcsár Edina egy korábbi insta-történetében azt nyilatkozta, hogy a közeljövőben szeretnének családi házba költözni.