Heti TOP: Koncz Gábor nem lőne farkasra, Schobert Norbi könnyek között emlékezett Gesztesi Károlyra, Szorcsik Viki és Mischinger tovább harcol

Az ország egy emberként horkant fel a hírre: Borsodban egy vadász kilőtte Európa leghíresebb farkasát. A vadászatnak is rendszeresen hódoló Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjasművész megdöbbenésének adott hangot.

Azt gondolom, nem mindegy, hogy mire lő az ember, én ezeket a csodás vadakat túlságosan is tisztelem ahhoz, hogy elvegyem az életüket.

A vadászat nem azt jelenti, hogy lövünk mindenre, ami mozog... Fotó: Simon Moricz-Sabjan

Gesztesi Károly 60 éves lenne

Három évvel ezelőtt egy hideg januári napon váratlanul elhunyt Gesztesi Károly színművész. Az ország kedvence, Liptai Claudia nagyobbik gyermekének, Pankának az édesapja hatalmas űrt hagyott maga után. Gesztesi egyik jóbarátja, Schobert Norbi soha nem felejt el megemlékezni a mindig jókedélyű színészről, természetesen most sem tett kivételt. Gesztesi Károly idén lett volna 60 éves.

60. Ennyi lennél ma. 60. Ezzel a számmal a tortán indulnánk hozzád. Becsöngetnénk, te kijönnél köntösben, mert már biztos reggel a szaunában kezdted a napot. Már messziről kiáltanád azon az összetéveszthetetlen hangon: Hellllo!

Folytatódik a harc Szorcsik és Mischinger között

Szorcsik Viki és Mischinger Péter pere sehol sem tart... Péter azután fordult ügyvédhez, majd a bírósághoz, hogy a színésznő a Farm VIP legutóbbi szériájában nagy nyilvánosság előtt vádolta meg erőszakossággal, miután magára vett egy megjegyzést, amit játékostársa nem neki címzett. A félreértésből Szorcsik világraszóló botrányt generált, mi több, tettleg is fellépett Péterrel szemben, amikor egy husángot hajított az irányába, miközben nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidalmazta őt. A balhé most ott tart, hogy Péter a posta szerint nem vett át egy hivatalos küldeményt... Az egykori Exatlonos természetesen nem hagyja magát, most a postával is meg kell küzdenie az igazáért.

Mischinger Péter és Szrocsik Viki már sosem lesznek jóbarátok Fotó: Bors

Dér Heni boldogsága

Dér Heni boldogabb, mint valaha. Az énekesnő a hét elején jelentette be, hogy a 37. születésnapján eljutott az életének abba a szakaszába, amikor már nem is lehetne boldogabb. A hírességnek, aki a második gyermekével várandós, ezrek gratuláltak.

Gyász

És végül ismét a búcsú hangja... 58 éves korában tragikus hirtelenséggel, váratlanul hunyt el az ausztrál színésznő, Maxine Klibingaitis, aki elsősorban a sok évig futott Neighbors (Szomszédok) című sorozat sztárja.