Ezrek gratulálnak Dér Heninek: eljött a nagy nap

Dér Henire rátalált a szerelem: két éve már annak, hogy összekötötték az életüket Bakos Gergővel. Mint arról már beszámoltunk, a polgári esküvőn kisfiával volt terhes az énekesnő, és az édesanyja nem tudott jelen lenni a fontos eseményen. 2022-ben ezért újra oltár elé álltak. Az egyházi esküvőn már mindenki ott volt, aki számított, és egy igazi délvidéki lagzit csaptak. A kis Bendegúz szépen cseperedik, hamarosan pedig megszületik a pár második gyermeke is.

Dér Heni nagyon várja, hogy ismét anyuka legyen.

Decemberben örvendeztette meg rajongóit az énekesnő azzal a csodálatos hírrel, hogy hamarosan már négyen lesznek, hiszen újból kisbabát várnak. Arról is beszámoltunk, hogy a babaváró bulin az is kiderült, hogy mi lesz a gyerek neme: kidurrantották a lufit, amiből rózsaszín szalagok hullottak ki, a gyerkőc tehát kislány lesz.

Most pedig egy friss posztban az énekesnő arról számolt be, hogy mennyire elégedett az életével, és hogy semmi oka a panaszra: nagyszerű emberekkel veszi magát körül, akiktől nagyon sok szeretet kap. Emiatt boldogan ünnepelte meg a születésnapját, amelynek alkalmából rengetegen gratuláltak neki. Dér Heni betöltötte a 37. életévét, és nagyon elégedett magával: az egyik hashtagben például azt árulja el, hogy alulnézetből is szépnek tartja magát.

A fotón Bakos Gergővel pózol, és végtelenül sokan köszöntötték fel kommentben.

A fotót ide kattintva lehet megtekinteni.