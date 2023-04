Ilyen van? Nem várt fordulat a Szorcsik Viki ellen indított perben

Az egykori exatlonos akár dönthetne úgy is, hogy enged a szorításon és egyszerűen benyeli, amit Szorcsik Viktória a TV2 egyik legnézettebb reality-jében állított róla hosszú hónapokkal ezelőtt, de Mischinger Pétert nem olyan fából faragták. Hiába történt váratlan és számára kedvezőtlen fordulat a rágalmazási perben, amit ő indított a színésznő ellen, ő nem adja fel a harcot és a postával is szembeszáll. Hiszen bizonyítani tudja, vagy legalábbis igyekszik, hogy ő nem kapta kézhez azt az ajánlott levelet, amiben az ügy elindításához szükséges illeték megfizetésére szólították fel. De idézzük fel, miért is indult a pereskedés a színésznő és Péter között.

Szorcsik az életét féltette...

Mint ismeretes, Péter azután fordult ügyvédhez, majd a bírósághoz, hogy a színésznő a Farm VIP legutóbbi szériájában nagy nyilvánosság előtt vádolta őt erőszakossággal, miután magára vett egy megjegyzést, amit játékostársa nem neki címzett. A félreértésből Szorcsik hatalmas balhét generált, mi több, tettleg is fellépett Péterrel szemben, amikor egy husángot hajított az irányába, miközben nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidalmazta őt. Péter ugyan a felvételek és a szemtanúk tanúsága szerint is higgadtan reagált, a színésznő a műsorban arról beszélt, hogy fél tőle, mi több attól tart, hogy a férfi egy vasvillát is képes lenne a hátába állítani: - Engem olyan szinten megalázott a nőiességemben egy férfi, hogy nekem innentől fogva nincs miről beszélgetni vele. Ezt a hangnemet nem lehet megengedni! Nem lehet az, hogy ilyen burkolt agresszióval csináljuk végig ezt a játékot és féljünk egymástól. Mert én eljutottam oda, hogy félek ettől az embertől!

Attól, hogy akár fizikailag is bántalmazna…

Nem akarok innen úgy kimenni, hogy egy vasvilla van a hátamban, mert őt éppen rossz pillanatban kapom el - mondta akkor Viktória.



Már a postával is harcolnia kell Péternek

Mischinger Pétert természetesen rosszul érintették az alaptalan vádak, ezért felszólította Szorcsikot, hogy nyilvánosan kérjen tőle elnézést és ismerje be, hogy valótlanságokat állított róla. A színésznő erre nem volt hajlandó, sőt, azóta is több fórumon megismételte a képtelen vádakat. Péter ezért beadta a keresetét. Per egyelőre mégsem lett a dologból. Hogy mi történt pontosan, arról Mischinger Péter számolt be a Borsnak. - A helyzet már-már komédiába illő, bár én nem tudok őszintén nevetni rajta. Az történt ugyanis, hogy a bíróság törölte a keresetemet, mivel nem fizettem meg a perindításhoz szükséges tízezer forintos illetéket. Kiderült, hogy erről a kötelezettségemről ajánlott küldeményben tájékoztattak, de hozzám ez a levél nem érkezett meg - kezdte az egykori exatlonos, aki természetesen utánajárt a dolognak és bizony igen meglepő eredményre jutott. - A postától azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ajánlott küldeményt a meghatalmazottam, vagyis a kedvesem átvette, de ez nem igaz. Az tény, hogy a megjelölt időpontban én külföldön tartózkodtam és az is tény, hogy valóban érkezett egy küldemény a nevemre, de annak semmi köze sem volt a bírósági eljáráshoz. A párom küldött is erről üzeneteteket és el is ment a postára, ahol csak egy ajánlott levél várta, amit át is vett.

Természetesen kértem a postát, hogy vizsgálják ki az ügyet, amire harminc napjuk van, így most várom az eredményt.

A gond csak az, hogy a koronavírus-járvány óta nem kell aláírni az átvételi elismervényt, így gyakorlatilag bemondás alapján tekintik átvettnek ezeket a leveleket. Eközben a bírósághoz is beadtam egy kérelmet, hogy pótolhassam a befizetést - nyilatkozta Mischinger.

Mischinger Péter korábban a Bors kamerájának így nyilatkozott:



Nem „csak” miatta fontos ez az ügy...

Ahogy már fentebb említettük, Péter akár jelként is tekinthetne a történtekre és akár kegyet is gyakorolhatna azzal, hogy legyint mindarra, ami hónapokkal ezelőtt történt, de ő mégis a harc folytatása mellett döntött és erre komoly és meggyőző oka van. - Viktóriának számos lehetőséget kínáltam a bocsánatkérésre, de ő nem élt vele, sőt hogy úgy mondjam, időről időre még provokált is engem. Közben pedig bármerre is járok, mindenfelől áradnak felém a támogató megnyilvánulások. Számos férfi és nő keresett meg a saját történetével és világossá vállt, hogy ezt a harcot értük is vívom. Olyan sorstársaim ők, akiket igaztalan vádak miatt ért hátrány és akik nem tudtak, vagy nem mertek kiállni az igazukért. Mert bár biztosan rengeteg embert ér verbális bántalmazás, egy társadalomnak számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy sok esetben koholt, bosszúból kitalált történetek mentén bélyegeznek meg embereket. Ez a jelenség igenis létezik és ezt éppen úgy nem szabad a szőnyeg alá söpörni, mint a valódi erőszakot - magyarázta a Borsnak Péter, aki arra az eshetőségre is felkészült, ha a posta nem talál hibát a gépezetben és továbbra is kézbesítettnek tekintik a küldeményt. - Ha kell, kezdem elölről az egészet, mert ez az ügy fontos és precedens teremtő lehet – jelentett ki határozottan.