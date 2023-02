"Véleményem van, elég határozott!" - G.w.M exe is felszólalt Kulcsár Edina botrányában

Úgy tűnik, Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata mindent kibír, hiszen amióta vállalták a románcukat a nyilvánosság előtt, folyamatosan célkeresztben állnak. A celebpár minden lépését árgus szemekkel figyelik, legyen szó a boldogságukról vagy éppen a körülöttük zajló botrányokról, de mégsem engedik el egymás kezét. Most épp az egykori szépségkirálynő neve került összefüggésbe egy büntetőüggyel kapcsolatban. Edinát tanúként hívták be, s bár ez nem jelenti azt, hogy bármilyen bűn a terhére róható, a távoli környezetében akadnak olyanok, akiket aggaszt a dolog. Például a vőlegénye volt barátnőjét, Nagy Melanie-t.

A kétgyermekes édesanyát arról faggatták a közösségi oldalán, hogy mit szól az Edina körül felröppent pletykákról. Válaszából egyértelműen az tükröződik, hogy kicsit sem örül a dolognak, sőt... Egyenesen aggasztónak tartja, hogy G.w.M menyasszonyának a neve felmerülhetett egy ilyen ügyben, tekintve, hogy gyermekeivel is sűrűn találkozik az egykori szépségkirálynő.

Olvastam. Elég egyértelmű tényeken alapszik. Nyilvánvalóan érint a gyerekek miatt és nagyon is aggasztó. Véleményem van, elég határozott!

- fogalmazott a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában Melanie. Bár a sztáranyuka nem kívánt részletesebben belemenni az ügybe, feltehetően jót tenne a G.w.M-mel való kapcsolatának, ha a szóban forgó botrány mielőbb tisztázódna.

Nem javult a kapcsolatuk

Miután a rapper és Kulcsár Edina tavaly világgá kürtölte szerelmét, egyúttal egy csata is a kezdetét vette Melanie és G.w.M között. Az egykori szerelmesek rendszeresen üzengettek egymásnak a közösségi médián keresztül, s míg a zenész nyomdafestéket nem tűrő hangnemben szólította meg volt kedvesét, addig a kétgyermekes édesanya igyekezett megőrizni a méltóságát.

G.w.M főként a gyermekeik miatt ugrott neki Melanie-nak, azt állította, hogy nem láthatja a kicsiket, ám ez a kijelentése gyorsan cáfolásra került.

Te gonosz, rothadt nő, te koholmány

- szavakkal jellemezte Melanie-t, aki nem hagyta szó nélkül a sértéseket.

- A megnyilvánulásod méltatlan hozzám. Illetve bárkihez az lenne, aki szeretettel és becsülettel neveli a gyerekeit. Vérlázító, amit megengedsz magadnak! Bármit is hazudsz, hiába fenyegetsz és zsarolsz, nekem ez sem ok arra, hogy a nyilvánosság előtt a magánéletünkről beszéljek. Eddig sem beszéltem, ezután sem fogok, bárhogy provokálsz is. Mindent megteszek, hogy védjem a gyerekeinket, többek közt ezzel is! Félelmetes, hogy mindig van hova lejjebb süllyedni, és a legbántóbb az, hogy az ilyen kiírásokat és az ebből született cikkeket a gyerekeink is olvasni fogják. A gyerekeink érdeke, hogy gyere és foglalkozz velük. Erre továbbra is minden lehetőséged megvan! Bízom benne, hogy többet fogsz jönni hozzájuk, mint amennyit az elmúlt hónapokban! - reagált akkor Melanie.