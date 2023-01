G.w.M nem kis adósságot hagyott hátra két gyereke anyjának

Amióta G.w.M elhagyta, a kétgyermekes édesanya igyekszik csak a családjával foglalkozni. De most, miután aláírták a bírósági papírokat, nem titkolja tovább, mennyi adósságot hagyott rá Kulcsár Edina vőlegénye. Miközben a turbékoló szerelmesek legboldogabb időszakukat élik, Melanie-nak 40 milliós tartozást kell törlesztenie.

Melanie nevére vették fel együtt a hitelt( Fotó: Life TV)

A kölcsönt még együtt vették fel, tervezve a közös jövőt, de mivel az elhagyott asszony nevére kötötték meg a hitelszerződést, azt most neki kell majd rendeznie. De, mint kiderült: vannak más adósságok is, családtagoktól kölcsönkért kisebb-nagyobb összegek, amiket szintén a gyermekeit egyedül nevelő édesanyának kell kifizetnie – írta meg a Ripost.

Méregdrága cuccokban jár a szerelmespár, igazi luxusban élnek (Fotó: TV2)

Rongyrázós adósság

Ez már csak azért is visszás, mert G.w.M többször elmondta, hogy nincsenek anyagi gondjai: 26 évesen olyan életet él, amelyről még a neves bankárok is csak álmodnak: mintegy hatvanmilliós S-osztályú Mercedesszel furikázik, de egy több tízmilliós Porsche Panamera luxussportautót is vásárolt magának, és saját elmondása szerint volt olyan, hogy ötmillió forintot hagyott ott egy boltban „göncökért". Nemrég pedig új szerelmét, menyasszonyát, Kulcsár Edinát lepte meg születésnapján egy luxusautóval.





Nem beszélnek egymással

Az egyik reggeli tévéműsorban Melanie arról is beszélt, hogy abban maradtak a rapperrel, mindenki nyugalma érdekében inkább nem beszélnek egymással. De ez nem azt jelenti, hogy a kislányát és a kisfiát ne látogatná a rapper, sőt.