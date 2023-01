"Megszabadította a lányomat a sátántól" - G.w.M volt anyósa nem kímélte a rappert

A tavalyi év egyik legmeghatározóbb botránya egyértelműen Kulcsár Edina, G.w.M, Csuti és Nagy Melanie nevéhez fűződik. Talán mindenki emlékszik arra, mekkora port kavart, mikor az egykori szépségkirálynő bejelentette: elhagyja üzletember férjét, akit az akkor 25 éves rapperre cserélt. Emellett az emberek G.w.M-et is megkövezték, hogy hátra hagyta két gyermekét és kedvesét.

Talán legjobban Csutit és Melanie-t viselte meg a dolog, s bár utóbbi próbálja védeni magánéletét a nyilvánosság előtt, véleményét akkor nem rejtette véka alá, ahogy a családja többi tagja sem...

G.w.M-et nem kímélte volt kedvese édesanyja (Fotó: TV2)

Üzent a volt anyós

Melanie édesanyját hasonlóan rosszul érintette a tavalyi botrány, mint a lányát. Bár az elhagyott sztáranyuka is kiállt magáért a nyilvánosság előtt, a rappernek Melanie édesanyja is üzent még a szakításukat követően, ám mindez csak most került a nyilvánosság elé. Posztjában meglepő jelzővel illette G.w.M-et, sátánnak nevezte, és köszönetet mondott Edinának, hogy megszabadította a lányát tőle.

Köszönettel tartozom Istennek és Edinának, hogy megszabadította a lányomat a sátántól

- fogalmazott az Instagram-oldalán Borbála.

"Gonosz, rohadt nő vagy"

Az egykori szerelmespár adok-kapok vitáját az interneten nézhette végig a nagyérdemű. G.w.M megalázó, sértegető jelzőkkel illette volt kedvesét, míg Melanie igyekezett visszafogott stílusban reagálni az őt ért vádakra.

Annyira egy gonosz, rothadt nő vagy, hogy borzalom. Te csinálsz a kislányból lelki nyomorékot, és összezavarod úgy, ahogy annak idején veled is tette anyukád. Szeretném, ha észhez térnél, és nem magadat meg a pénztárcádat néznéd, hanem a gyerekek lelkiállapotát, te romlott nő -

fogalmazott akkor G.w.M, mire jött a válasz az exétől, láthatóan másabb stílusban.

"A megnyilvánulásod méltatlan hozzám. Illetve bárkihez az lenne. Aki szeretettel és becsülettel neveli a gyerekeit. Vérlázító, amit megengedsz magadnak! Bármit is hazudsz, hiába fenyegetsz és zsarolsz, nekem ez sem ok arra, hogy a nyilvánosság előtt a magánéletünkről beszéljek. Eddig sem beszéltem, ezután sem fogok, bárhogy provokálsz is. Mindent megteszek, hogy védjem a gyerekeinket, többek közt ezzel is! Félelmetes, hogy mindig van hova lejjebb süllyedni, és a legbántóbb az, hogy az ilyen kiírásokat és az ebből született cikkeket a gyerekeink is olvasni fogják. A gyerekeink érdeke, hogy gyere és foglalkozz velük. Erre továbbra is minden lehetőséged megvan!" - reagált a vádakra Melanie.

Bár lapunk egy szemfüles olvasója pár hónappal ezelőtt lencsevégre kapta az egykori szerelmeseket, akik meglepően nagy egyetértésben beszélgettek egymással, nem vagyunk biztosak benne, hogy véglegesen békét kötöttek. A megérzésünket pedig csak erősíti a volt anyós üzenete, aki még mindig kiáll a véleménye mellett.