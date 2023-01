Kiverte a biztosítékot a Zámbó családnál a Jimmy-sorozat

Nem várt érzelmeket váltott ki a rajongókból és Zámbó család tagjaiból is a Király című sorozat. Állítják: hazugság, amilyen képet festettek Jimmyről. Szerintük semmi köze a valóságnak ahhoz a nárcisztikus, beképzelt, öntelt, erőszakos figurának, mint amilyennek a sorozat beállította a Királyt.

Fotó: MTI

Zámbó Tihamér a Facebookon azt írta: "Remélem az öcsémet nem a fikciós film után ítélitek meg. Ő egész más ember, jó ember volt".

Zámbó Árpy pedig elárulta, fogalma sem volt arról, hogy Nagy Ervin alakítja majd a testvérét. Sokkal szívesebben látta volna, ha valaki olyan bújik a a címszereplő bőrébe, aki közelebb állt a családhoz, és jobban ismerte az énekest. Ezt csak fokozta, hogy Ervin egy hónappal ezelőtt elmondta: szerinte Jimmy motivációja egyes egyedül az volt, hogy kivívja édesanyja szeretetét.

– Nem igazán értem, mert ő sosem volt a rokona, nem tudhatja. Egy olyan ember ítélkezik egy másikról, aki lehet, hogy korábban azt sem tudta, ki az a Zámbó Jimmy. Gondolom a könyvekből megítélte, hogy milyen élete volt. Ez így nem korrekt, mert azt, hogy kapott-e elég szeretetet, csak a családja tudhatja. Azt tudom mondani, hogy Nagy Ervin boldog ember lehet, amiért egy ilyen csodálatos embert és egy rendkívüli előadóművészt a képernyőre vihet és megszemélyesíthet. Nem én leszek a bírája, hanem azok, akik esetleg nézni fogják és szerették, ismerték Jimmy-t… – nyilatkozta akkor a Borsnak Zámbó Árpy.

Jimmy testvére, Marietta pedig azt mondta lapunknak, perre készül az alkotók ellen.

– Eddig nem szólaltam meg a sorozat kapcsán, mert le kellett nyugodnom. Maradjunk annyiban, hogy édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt és nagyon rosszul érintette az, amit látott. Teljesen tönkretették őt lelkileg - kezdte a Borsnak feldúltan Jimmy nővére. - Édesanyánk világ életében úrinő volt és soha életében nem dohányzott és nem ette cuppogva a csirkelábat a levesből. Tisztességgel, becsülettel nevelt fel öt gyermeket, akiket mind kitaníttatott. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm! Tisztában vagyok azzal, hogy nem a valóság ábrázolása volt a készítők célja, de az sem lehetett, hogy egy minden ízében tisztességes úrinőt úgy ábrázoljanak, ahogy ezt anyámmal tették. Személyiségi jogi pert indítok és nem csak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják – jelentette ki Zámbó Marietta.

Azt is kifogásolta, hogy egyszer sem hallani Zámbó Jimmy hangját a sorozatban, a dalait Peter Srámek énekli.

Zámbó Krisztián azt kifogásolta, hogy édesapját "prosztónak" állították be a sorozatban, pedig Jimmy ennél karizmatikusabb és sármosabb volt. Majd beleszállt Peter Srámekbe is, aki szerinte Jimmy szeretne lenni és édesapja hátán próbál felkapaszkodni. A fiatal énekes minden vádat tagadott, mint mondta, sosem felejti el, honnan jött és kik segítették.

Krisztiánnak egyébként Nagy Ervin színészi játéka sem nyerte el a tetszését, erről a Palikék világa by Manna egyik videójában mesélt.

Az újabb botrány pedig akkor robbant ki, amikor Delhusa Gjon a Jimmy-sorozat sikerén felbuzdulva azt állította, Jimmy a halála előtt több millió forintot kért tőle kölcsön. Arról mesélt, hogy a 2000-es év végén szóba került, hogy ő adja ki az énekes további lemezeit saját kiadója neve alatt. Állítása szerint Jimmy a halála előtt pár nappal meglátogatta, hogy előleget kérjen a lemezekre.

Zámbó Krisztián így reagált:

Hazug vagy Delhusa!!! És tudod jól, hogy én tudom!!!

Zámbó Sebastiant is felháborította a sorozat.

– A RTL nagyon becsapott engem. Nekem nem ezt ígérték a sorozattal kapcsolatban! Személy szerint becsapva érzem magam! Csak haraggal tudok erről beszélni – mondta. – Amikor leültünk az asztalhoz, hogy szerződést kössünk, megkérdeztem: méltón meg fognak emlékezni apuról? Azt mondták, természetesen, ez a céljuk. Megígérték ezt, és ezután aláírtuk a szerződést. A forgatókönyvet a megjelenés előtt egy héttel kapták meg anyuék, én külföldön élek, mire hazaértem, már hűlt helye volt. A sorozatot készítő, hogy úgy mondjam, úriember, most nem érti, hogy a Zámbó családból bizonyos tagok miért háborodnak fel, mikor ő hűen ábrázolta édesapámat. Hűen nem ábrázolt ő semmit! A sorozat minősége technikai szempontból elismerésre méltó. Viszont ez a rengeteg hazugság nonszensz, ez több, mint fikció! Azt állítják, ez kell Magyarországnak. A szép igazság az nem kell! Márpedig szerintem az igazság sokszor izgalmasabb, mint a hazugság.