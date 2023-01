Peter Srámek reagált a Zámbó család és a rajongók vádjaira

Miközben a Zámbó Jimmy életét feldolgozni hivatott fikciós minisorozat szépen muzsikál, egyre hangosabbak azok, akik ezt-azt kifogásolnak A Királlyal kapcsolatban. A családtagok és a rajongók leginkább azért háborognak, mert úgy érzik, korántsem úgy ábrázolják a filmben Jimmyt, mint amilyen valójában volt, de sokan vannak azok is, akik a legendás énekes eredeti hangját és dalait hiányolják.

A sorozathoz írt dalokat egyébként Peter Srámek énekli, akit történetesen éppen Jimmy testvérei, Marietta és Árpi fedezett fel egy sok évvel ezelőtti, általuk szervezett tehetségkutatón. A fiatal énekes most reagált az őt ért támadásokra.

– A film készítőinek az volt az ötlete, hogy új dalokba foglalják Jimmy pályafutásának szakaszait. Mivel a sorozat nem életrajzi film, így ezzel is megpróbálták sokszor a valóságtól elrugaszkodottan zenei formában is lefesteni a Király vívódásait, nehézségeit, sikereit és álmait – kezdte a reflektoronline.hu-nak Peter Srámek, aki nem tagadja, nem estek neki jól azok a kommentek, melyeket Jimmy családtagjai írtak egy-egy cikk alá.

– Sajnos mostanában több alkalommal is voltak olyan kommentek a család tagjaitól, hogy “ne felejtsem el, hogy nem én vagyok a Király”. Ezt nem tudom hova tenni. Igaz, hogy pár éve már megkaptam a családtól azt is, hogy “elfelejtettem honnan indultam”, de ez nem igaz. Mindig hálás leszek nekik, ahogy a közönségemet is imádom. Én mindig ugyanaz az egyszerű srác maradok, aki félve megérkezett Magyarországra és csak az álmait akarta megvalósítani. Hála Istennek és a közönségemnek ez sikerült, de továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nem voltam, nem vagyok és nem is szeretnék Zámbó Jimmy lenni.

A sorozatban vállalt szerepem is a Király iránti tiszteletem jele, nem pedig az, amit a rossz hangok itt-ott suttognak, hogy én a helyébe szeretnék lépni, mert ez nem igaz.

– szögezte le az énekes.

Hogy Zámbó Marietta mit gondol a sorozatról, azt éppen a Borsnak árulta el néhány napja, ahogy azt is, hogy perre készül az alkotókkal szemben.

– Eddig nem szólaltam meg a sorozat kapcsán, mert le kellett nyugodnom. Maradjunk annyiban, hogy édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt és nagyon rosszul érintette az, amit látott. Teljesen tönkretették őt lelkileg – kezdte lapunknak feldúltan Jimmy nővére, aki fel is sorolta, szerinte mi is a baj a sorozattal.

– Édesanyánk világ életében úrinő volt és soha életében nem dohányzott és nem ette cuppogva a csirkelábat a levesből. Tisztességgel, becsülettel nevelt fel öt gyermeket, akiket mind kitaníttatott. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm! Tisztában vagyok azzal, hogy nem a valóság ábrázolása volt a készítők célja, de az sem lehetett, hogy egy minden ízében tisztességes úrinőt úgy ábrázoljanak, ahogy ezt anyámmal tették. Személyiségi jogi pert indítok és nem csak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják – jelentette ki néhány napja Zámbó Marietta.

Egyébként Zámbó Krisztián is kifejtette egy vele készült beszélgetésben, hogy a filmből hiányolja édesapja eredeti dalait és azt is elárulta, hogy bár eljátszott a gondolattal, hogy ő kölcsönözze énekhangját az édesapját alakító színészeknek, de végül nem jelezte ezt a készítőknek, mert furcsán érezte volna magát a felvételeken, majd később a sorozatot nézve.