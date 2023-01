Zámbó Jimmy fia elárulta: Apunak két hivatalos jogörököse van, én nem kapok egy forintot sem

Zámbó Sebastian ritkán ad interjút a médiának, lapunkkal azonban kivételt tett tegnap, amikor A Király című sorozatról mondta el a véleményét. A film édesapja életét volt hivatott feldolgozni, ám ahogy Sebastian fogalmaz, fikción túlmutató hazugságokkal van tele, ő nem ebbe egyezett bele, mikor az engedélyét kérték a megvalósításhoz. Jimmy középső fia úgy érezte, hogy ha már a műsor kapcsán megszólalt, itt az ideje tisztáznia néhány dolgot az ő megítélésével kapcsolatban is.

– Tök hétköznapi ember vagyok, aki ugyanúgy dolgozik, mint bárki más – kezdett bele lapunknak. – Vendéglátói főiskolára jártam, ezután a vendéglátásban helyezkedtem el, mint annak idején édesapám. Ezt csináltam tíz-tizenkét évig, de talán van az tizenöt év is. Ezután megismerkedtem a menyasszonyommal, aki Ausztriában él. Új élet, új szerelem reményében ki is költöztem, ennek már hét éve. Itt az a jó, hogy engem senki nem ismer. Aki megismert, Sebastianként ismert, nem Jimmy fiaként. Amit elértem, azt önerőből tettem – szögezte le. – Egy cégnél dolgozom, ahol egy gépet kezelek, ami proteines italokat készít, amit szétküldenek szerte az egész világban.

A fiú hozzátette, a mai napig büszke arra, amit édesapja elért.

Már itt is ismerik a Zámbó nevet, de nem úgy mint Jimmy, hanem Zámbó Sebastian. Apu tanításából ez maradt meg, hogy önmagam által érjek el dolgokat, ne más által. Természetesen mérhetetlenül büszke vagyok arra, amit elért. De fontosnak tartom leszögezni, hogy nem édesapámból élek! Saját keresetem, saját pénzem van. Nem is lovagoltam sosem a nevén, vagyonán sem. Hozzátenném, két hivatalos jogörököse van, én nem kapok egy forintot sem. De erről többet nem mondhatok.

Bár Jimmynek népes a rajongótábora, őt, és a családtagokat is érik kritikák az interneten a kommentelők által.

– Szíven ütött, mikor azt láttam a kommentek között, hogy én hátra dőlve apu vagyonából és hírnevéből éltek. Ez nem igaz. Három műszakban dolgozom, most is reggel 7-re értem haza. Sosem volt büdös a munka, sőt, vallom, hogy a munka nemesít. Jobban megbecsülöm önmagam, ha tudom, hogy a saját pénzemből tudok költekezni.

Ezt édesapámtól tanultam: az embernek saját magának kell elérnie a sikereit. A fiamnak is szeretném ezt megtanítani. Apu is mindent a saját erejéből ért el, számomra ez nagyon nagy példamutatás.

Neki sosem volt hátszele, kőkeményen dolgozott azért, hogy valaki legyen. Én is dolgozom rajta, hogy én is valaki legyek, azt mondják: á, igen, a Sebastiant ismerem! Mert én is egy különálló ember vagyok, nem csupán „Jimmy fia”. Sosem éltem vissza a nevemmel, nem volt rá példa, hogy ha egy étteremben nem volt asztal, akkor azt mondtam volna, hogy márpedig legyen, mert Jimmy fia vagyok. Amit apu elért sikert, az az övé, nem az enyém.

Én a saját szárnyammal szeretnék szállni

– zárta gondolatait költőien Sebastian.