"Berki neve nem méltó hozzád!" - szétszedik a kommentelők Mazsit

Berki Mazsit a mesébe illő luxusnyaralása után most éppen a családneve miatt szedik szét a kommentelők! Páran úgy vélik, nem túl etikus, amit az özvegy művel Berki Krisztián tragédiája óta. Elég csak arra gondolnunk, hogy alig pár hónappal később már új szerelme autójával érkezett meg a Dancing with the Stars táncpróbáira, ami többeknél kiverte a biztosítékot. Úgy vélik, mivel Mazsi már továbblépett, az özvegyi fátyollal eldobhatná Berki vezetéknevét is.

Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Berki Mazsit arra köteleznék, hogy hagyja el néhai férje családnevét

Szétszedik a kommentelők

Mazsi közösségi oldala valóságos háborús övezet lett a tragédia után. A kommentelők keselyűként állnak lesben, hogy a megfelelő pillanatban lecsaphassanak az özvegyre. Nem meglepő módon, ezúttal is Berki Krisztián kapcsán környékezték meg, azt kérték számon, hogy miért használja még néhai férje családnevét. Úgy érzik, nem méltó hozzá, főleg azok után, hogy még egy év sem telt el az üzletember halála óta, de Mazsi már új szerelmével vakációzott Zanzibáron, a minap pedig egy budapesti bevásárlóközpontban romantikázott Zoltánnal, pont ott, ahova Berki is rendszeresen járt... Az elhunyt üzletember annak idején naponta látogatta a pláza felkapott edzőtermét, utána pedig szívesen ebédelt vagy vacsorázott az első emeleten található ételudvaron. Bár a sztáranyuka továbbra sem erősítette meg az új kapcsolatáról szóló pletykákat, valószínűleg szintet léptek, hiszen már a nyilvánosság előtt sem titkolóznak...

- Illene eldobni az özvegyi fátyollal a nevet is... - kezdte a sort valaki, ami után nem volt megállás.

Berki neve nem méltó hozzád!

- Még halála után is rajta élősködsz... - fogalmazott nyersen egy másik kommentelő. Bár Mazsi egyelőre nem reagált a vádakra, korábban elárulta: esze ágában sincs megválni volt férje családnevétől.

Fotó: Bors

Mazsi önfeledten beszélgetett új kedvesével, Zoltánnal

Megtartja a Berki nevet

Lapunknak pár hónapja az özvegy adott egy rövid interjút, melyben kijelentette: nem kívánja megváltoztatni családnevét, főleg azért, mert az egész ország Berkiként ismerte meg. Hiába tehát az új szerelem ,a sztáranyuka ragaszkodik néhai férje családnevéhez.

Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg, és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük

- mondta akkor a Borsnak. Lapunk egyébként kereste az özvegyet, hogy megkérdezzük, továbbra is kitart-e elképzelése mellett, ám hiába. Nem válaszolt telefonhívásunkra és üzenetünkre sem.