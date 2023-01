Berki Mazsi mellbimbót villantott - Hatalmas komment cunami zúdult rá

Katona Renáta a tükör előtt állva, kislányát a kezében tartva igyekezett prezentálni egy jó fél évvel ezelőtti készült fotón, hogy mekkora káosz uralkodik az otthonában.

Fotó: Markovics Gábor

Szokták mondani, hogy ami bent, az van kint is, ami az esetében teljes joggal megállja a helyét, hiszen nem csak a szobában, hanem az időbeosztásában is óriási káosz lehetett, mivel, bár önmagát fotózta, ideje sem lehetett észrevenni, hogy valami nagyon nincs a helyén. Egészen pontosan a jobb melle, amely szinte teljes egészében és feltűnően kikandikált a topja alól. Követőit hidegen hagyta az őt körülvevő rumli és a karjában látható Emmácska is, a kínos bakit persze nyomban észrevették és darabokra szedték Berki Krisztián özvegyét.

“Barátom, azzal a parizerrel egy falu egy hétig jóllakott lenne”

- írta az egyik kommentelő, akinek a véleményét páran osztották is, ám sokan keltek Mazsi védelmére.

“Szánalmas hozzászólás… Más embereket a testi adottságuk miatt kritizálni. Akkor elárulok neked valamit. Így néz ki egy mell szülés után. Valószínűleg szoptatta a babát. Nőj fel!”

- oktatta ki egy másik hozzászóló a mellbimbó villantásról szóló poszt alatt.

Aki meg akarja nézni, miről i van szó, az említett bejegyzés és a hozzá tartozó 18+ fotót ITT tekintheti meg.