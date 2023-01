Alekosz nem bír leállni: megint bicskanyitogató kijelentéseket tett

Az egykori valóságshow-győztes, Nagy Alekosz nem kevesebbet állított, mint hogy Rudolf Péter klasszikus mozijában, az Üvegtigris következő, negyedik részében fontos szerepet játszik majd. Kovács Gábor, a film egyik producere korábban azt mondta Alekoszra, hogy "kretén", ám a valóságshow-sztár erre annyit mondott, nem érti, miért kapta meg ezt a jelzőt, de a producer majd valószínűleg bocsánatot kér, amikor a szerepét játssza a filmben.

Fotó: YouTube

A saját magát férfiideálnak kikiáltó 45 éves médiaszemélyiség most is elmondta, hogy Kovács Kokó István megformálására ő lenne a tökéletes választás, szerinte ugyanis hasonlítanak is. Ahogy fogalmazott: "az országban egyedül ő hasonlít Kokóra".

"A szerep kedvéért én is hátrahagyom a motorosokkal kapcsolatban érzett fenntartásaimat, átmegyek én is ostobába, mint a motorosok és a szerep kedvéért motorra fogok ülni" - folytatta terveit Alekosz.

De nemcsak ezzel hívta fel magára a figyelmet Alekosz az utóbbi időben. Az érdi bika büszkén hangoztatja, hogy egymásnak adják a kilincset nála a magányos háziasszonyok és ezt pikáns felvételekkel bizonygatja. Mégis Béres Anettnél próbálkozott be, ám VV Anett keresetlen szavakkal küldte el a hősszerelemest.

"Mi összeillő páros lehettünk volna. Mind a ketten sztárok vagyunk, noha ő kicsit alsóbb szinten, de magammal tudtam volna őt húzni, akár Hollywoodba is. Ő azonban ezt nem gondolta át, nem volt megalapozott a döntése" - vélekedett, majd hozzátette, Anettet biztos elriasztotta, hogy nettó 240 ezer forintot keres. Pedig a szerelemért Alekosz még másodállást is vállalt volna.

Alekosz azonban ennyinél nem állt meg, bejelentette, hogy létre akarja hozni a szuperembert.