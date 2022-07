Alekosz heti turnusokban szédítené a kisgyerekes anyukákat

Ismét nagy ötlettel állt elő Nagy Alekosz, aki tavaly még taxisofőrként hódította meg az arra fogékony hölgyek szívét: az egykori ValóVilág-szereplő most épp nyári gyerektáborokba látogatna el, no persze nem a gyerkőcök, hanem az őket kísérő anyukák miatt. Mint Facebook-posztjában magyarázza: ilyenkor lehet ugyanis elcsábítani a házas asszonyokat, amire ő készen is áll.

– Táboroztató nevelőknek, gondozóknak, gyerekkel együtt nyaraló anyukáknak udvarolni szeretnék! Balatoni táborok előnyben, de lehet máshol is. Erdei tábor is, hegyi tábor is, Lillafüred is. Romantikát vélek fölfedezni a nyári táborok adta szabadságban, otthonrólvaló kiszakadásban. Ilyenkor hosszú, krónikus házasságaikat hátrahagyva, szabadosabbak a nők – olvasható bejegyzésében.

Ráadásul Alekosz már a menetrendet is kitalálta:

Heti váltásokban mennék a táborokba, siker esetén továbbmaradni tudok. A heti turnusok alatt az udvarlási idő: 2 nap. Annak leszüretelése, élvezése, értelemszerűen: öt nap. Kertmozi, fagyizás, víz esetén csónakáztatás! Éjszakák szintén értelemszerűen kettesben – részletezi.

Sok sikert kívánunk Alekosznak a heti turnusokra osztott romantikázáshoz!