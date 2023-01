Ebből nem lesz szerelem: Elmérgesedett a viszony Alekosz és Béres Anett között

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Nagy Alekosz a Facebook-oldalán nyílt levelet intézett Béres Anett felé, melyben udvarolni próbált és egy randevúra hívta a szőke szépséget. Mindezt saját feltételezései szerint okkal tette, hiszen ő is olvasta a sajtóban a lány nyilatkozatát: keresi az igazit. Azzal azonban nem számolt, hogy a udvarias közeledése milyen stílust vált ki a lányból. Reakciója mélységesen lesújtotta a bortányhőst, még mindig értetlenül áll a történtek előtt. Alekosz a Rádió 1 Balázsék című műsorában olyan részleteket is elárult, ami a közösségi oldalára nem került fel.

– A poszt után este hívtam fel, mert szerettem volna hitelt, nyomatékot adni annak, hogy én komolyan gondolom. Barátnői nyomásra esetleg nehogy azt gondolja, hogy vicc. Ez komoly volt! Telefonon szerettem volna leegyeztetni a részleteket. (…) – mesélte Alekosz, aki még most sem ocsúdott föl a válaszból.

Ótvarék! Ezzel nyitott. 23 másodperc volt a beszélgetés, le lett mérve, utólag megnéztem a számlálót, ezalatt ő elmondott mindent, amit szeretett volna.

Nekem csak annyit sikerült: Szia Anett, majd rám rakta a telefont. Esélyt sem adott arra, hogy én kibontakoztathassam azt, amit szerettem volna. Ez egy csalódás, nagyon fájó, minden értelemben megalázó volt – idézte fel a történteket Balázsék kérdésére.

Alekosz megalázónak tartja, ahogy Anett reagált a közelítésére (Fotó: Life TV)

De hogy miért haragudhat rá ennyire Anett, azt csak találgatni tudja, hiszen mint mondja, több mint 12 éve egy szót sem váltottak egymással.

– A ValóVilágban ismerkedtünk meg, én ott fedeztem őt föl, be is jött hozzánk, nagyon szeretett bennünket, külön engem is. Utána még egy közös interjút is készítettünk Szögeczki Ági barátnőjével 2012-ben, azóta mi nem beszéltünk.

Neki nem volt oka, hogy így viszonyuljon hozzám. Talán a rossz társaság, amiben lehet, barátnői nyomásra alakíthatta ki ezt a véleményét rólam, mert az ő baráti társasága valamiért, mint ahogy ő sem, nem szimpatizál velem.

De nem lehet megmondani, miért – mondta Alekosz, aki mindezek után választ akart kapni a durva visszautasítás okára, de erre nem kapott lehetőséget.

– Viberen szerettem volna egy mondatban ezt megkérdezni, de már arra sem volt lehetőségem, mert letiltott mindenhonnan. (….) Azt éreztem a hangjában, hogy ő szociális kérdést, társadalmi szintkülönbségi kérdést csinál ebből. Én egy bukott biztonsági őr vagyok, aki hogy meri venni a bátorságot, hogy föl meri hívni a nagyságos asszonyt. Mit képzelek én egy ótvarék ember – mondta feldúltan, majd hozzátette, tesz róla, hogy még egyszer ne kerüljön ilyen helyzetbe.

Többen kérdezik, miért nem sztárokkal, ismert nőkkel ismerkedem. Kérem, szépen, ezért.

Tudatosan szoktam ezt kerülni, jobban szeretem a szürke egereket, az anyukákat, a vidéki egyszerű lányokat. Egyszer megpróbálkozom, milyen lehet egy ismert nővel, tessék, ez lett a vége. Többet ilyen nem lesz! – mondta.