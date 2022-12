Alekosznak ismét elmentek otthonról, most épp a dolgozó emberektől venné el az internetet

Nagy Alekosz gyakorlailag azóta, hogy kijött a ValóVilág 4 villájából, előszeretettel száll bele bárkibe, ha úgy tartja kedve: a közelmúltban például volt, hogy VV Bécinek olvasott be, aztán a drog miatt kórházba vitt énekesnő ügyét kommentálta éles szavakkal, most pedig – úgy tűnik – a nethasználatot reformálná meg, méghozzá igencsak szélsőséges módon. Úgy képzeli ugyanis, hogy az internet az értelmiség hóbortja kell, hogy legyen, nem pedig a dolgozó emberé. Facebookon megosztott okfejtését arra alapozza, hogy posztjai alatt is ez utóbbi csoport tagjai emelik fel a hangjukat, míg előbbiek rendszerint helyeselnek.

Alekosznak alighanem minden témáról van véleménye Fotó: YouTube

– A munkás csak dolgozzon!! Ne kommentáljon. Feró is megmondta... 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Internetről szó se volt. A világháló az értelmiség szalonja, ahol is eszmét cserél, olvas, informálódik. Ha énekes, akkor narkót rendel. A munkás viszont ne internetezzen már! Pláne ne a norma rovására. Nem marad más hátra, minthogy magam tegyek látogatást az ország üzemeiben. Kiemelten ellenőzöm a mobil adatforgalom társadalmi osztályokhoz való igazítását – írta posztjában.

Értjük mi, vagy legalábbis reméljük, hogy ez csak poén, bár Alekosznál sosem lehet tudni... Emlékezzünk csak: volt, hogy a pápa segítségét kérte ahhoz, hogy be tudjon csajozni, Kim Dzsung Un észak-koreai vezetőt pedig Érdre hívta, hogy egy szivar mellett megbeszéljék, miként lehetne világbéke.