Pánik a forgatáson, kórházba kellett vinni a TV2 sztárját

A TV2 Farm VIP keddi adásában nagy fölénnyel nyert a sárga csapat a termelési feladatban, ahol tejtermékeket kellett készíteniük. Sajnos az öröm nem tartott sokáig, mert egy interjú során Visváder Tamást először egy méh, majd pedig egy darázs is megcsípte.

Visváder Tomit röviddel egymás után egy méh, majd egy darázs is megcsípte Fotó: TV2

– Pont interjút adtam, amikor megcsípett a rovar. Elkezdett a kezem bedagadni. Korábban már volt a családban, aki allergiás volt a méhcsípésre, így fennállt a veszély, hogy nálam is ez történik. Elkezdtem vizes ruházni a duzzanatot, próbáltam kezelni, hogy ne essek ki a feladatokból. Olyan jó volt a csapatban a hangulat, hogy sajnáltam volna, ha nem tudok segíteni. A borogatás azonban egy darázsnak is felkeltette az érdeklődését és megcsípett ugyanazon a helyen, ahol korábban a méh is. Úgy voltam vele, hogy túlélem, és megyek tovább, de sajnos a duzzanat a könyökömig hatolt. Természetesen a stáb orvosa is megnézte, aki egyből tovább küldött a sürgősségire. Ott az orvos leszívta a duzzanatot, de mondta, hogy nem használhatom a kezemet, és felfelé is kellett tartanom, hogy a vér ne menjen bele – mesélte Visváder Tomi, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a társaival maradjon, és folytassa a játékot, de hogy pontosan hogy alakul az állapota, és mennyire veszélyeztetik a történtek a műsorban való szereplését, az a hét további részében kiderül.