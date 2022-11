Farm VIP: Már a másik csapat is érzi, hogy baj van pirosaknál

A Farm VIP idei évadában soha nem látott széthúzás vette kezdetét már a játék első napján. A piros csapatban nyoma sincs az egységnek, mivel a Smaltig Dalma-Szorcsik Viki alkotta tengely folyamatosan balhékat generál. Nem lesz ez másképpen a szerdai adásban sem. A két szőkeség megint páros lábbal száll bele Szarvas Andiba és persze megint rúgnak egyet-kettőt Nyertes Zsuzsába is.

Fotó: TV2

Persze ez a fajta feszültség feltűnik a sárga csapat tagjainak is, hiszen Dalma és Viki őket sem kímélték a legutóbbi találkozás alkalmával. A keddi adásban Fruzsinak ugrott neki a luxusfeleség, aki a tiszteletről papolt neki. Arról a tiszteletről, amit ő a saját csapattársainak sem feltétlenül ad meg. A sárgák a szerdai adásban beszélik ki tapasztalataikat.

Fotó: TV2

Fruzsi: „A szakmámban sok ilyen Dalmához hasonló emberrel találkoztam már, aki szinte várja, hogy mikor csap le rá egy olyan konfliktus, amiben megnyilvánulhat.

Szerintem ő nagyon pörög, pattanásig vannak feszülve az idegei és azonnal lecsap.

Szandi: „Szerintem ő egy bizonytalan nő, nekem tökre az jött le belőle.”

Csuti: „Lehet, hogy ilyen erős személyiség, de most én is mondjam neki, hogy fogja be a száját?!”

Cooky: „Fizikailag nagyon erősek, de ez nem egy csapat. Állandó veszekedés van náluk.”

Tomi: „A piros csapatban több embert, többek között a Zsuzsát is igazságtalanul kínozzák”- beszélték ki egymás közt a piros csapatot a sárgák.

Hogy a szerda este véget érő első termelésiverseny eredményét hogyan befolyásolta a pirosaknál érzékelhető feszültség az kiderül a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után. A tét óriási, hiszen a vesztes csapat egyik versenyzője csütörtök este párbajra kényszerül.