Politikus tette helyre Meghan Markle-t és Harry herceget: Mint két elkényeztetett gyerek!

Komoly vihart kavart Meghan Markle és Harry herceg Netflixre gyártott dokumentumsorozata, melyben kendőzetlenül meséltek a brit királyi család belső működéséről, titkairól, saját élményeikről. Magyarán: kiteregették a szennyest. Ismét. Persze némiképp visszásra sikeredett a Harry és Meghan című doku, ugyanis több alkalommal is hazugságon kapták a készítőket és magukat a szereplőket is, emellett az is látszott: maga a házaspár sem ért egyet mindenben, így nem lehetetlen, hogy a színfalak mögött több vitát generált köztük is mindez.

A hercegi pár a Harry és Meghan című dokusorozatban Fotó: YouTube

Nos, most alapvetően ezen dokusorozat kapcsán állt ki Newt Gingrich amerikai politikus, aki 1995-től 1999-ig a képviselőház elnöke volt, hogy egy picit helyre tegye a szerinte elkényeztetett gyerekekként viselkedő párt. Úgy fogalmazott:

Megnéztük Meghan önsajnáló, rinyáló és kínos magyarázkodását arról, miként tette őt tönkre az, hogy beházasodott a királyi családba.

Harry herceget pedig úgy jellemezte, mint aki képtelen túltenni magát azon, hogy van egy bátyja, így esélye sincs arra, hogy egyszer király lehessen belőle. Összességében pedig úgy írta le a párost, mint két fiatalt, aki egyszerűen képtelen szembe nézni a felnőttek világával. Gingrich azt is szóvá tette: furcsának találja, hogy a hercegi pár milyen sok felvételt készített már a Netflix-szerződés megkötése előtt is. Mintha csak végig az járt volna a fejükben: ezek a képsorok majd milyen jól mutatnak egy róluk forgatott dokumentumfilmben.

