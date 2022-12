Áll a bál, ismét hazugságon kapták Meghan Markle-t

Az egész brit királyi család Harry herceg önéletrajzi könyve miatt izzadt, pedig könnyen lehet, hogy a Netflix új botránysorozata, a Harry és Meghan jobban megkavarja majd az állóvizet. Tegyük hozzá: lehet, hogy fordítva sül majd el a dolog, és nagyobb bajba keveri a hercegi párt, mint az uralkodócsaládot. Már az első részekből tisztán látszik ugyanis, hogy Meghan Markle egyes húzásait még a saját férje sem nézi túl jó szemmel, ráadásul már az előzetesnek köszönhetően hazugságon kapták a készítőket, mikor egy olyan jelenetet is felhasználtak a hatás kedvéért, aminek nem hogy Harryékhez, de a királyi családhoz sincs sok köze, az ugyanis egy Harry Potter-film premierjén készült. Kínos.

Meghan arról panaszkodott: felkészületlenül csöppent bele a hercegnéi létbe. A helyzetet ismerők szerint azonban ez hazugság Fotó: YouTube

Nos, nagyon úgy tűnik, hogy hasonlóval állunk szemben most is. Szakértők szerint ugyanis szinte bizonyos, hogy Meghan nem mondott igazat, amikor azt ecsetelte, hogy gyakorlatilag be lett dobva a mélyvízbe, és nem lett felkészítve arra, hogy mi várja a brit uralkodói elitben.

A dokusorozatban Meghan Markle kifejtette: tudta, hogy meg kell felelnie bizonyos előírásoknak, van egy bizonyos protokoll, de fogalma sem volt arról, mik a szabályok. Egy ponton még a Google-t is segítségül hívta, hogy utánanézzen a nemzeti himnusznak, emellett a Neveletlen hercegnő című film főszereplőjéhez hasonlította a helyzetét.

Egy informátor azonban a The Timesnak arról beszélt: ez szemen szedett hazugság. Harry akkori személyi titkára, Ed Lane Fox állítólag egy teljes, masszív dossziét adott át a leendő hercegnének, amiben gyakorlatilag minden fontos téma érintve volt attól kezdve, hogy ki kicsoda a brit vezetésben, a művészeteken át egészen a divatig. Mindenre felkészítették, a lehető legrészletesebben. A forrás úgy fogalmazott: elképesztő támogatást kapott Meghan Markle.