Most derült csak ki: Rendkívül kínos volt Meghan Markle és a királynő első találkozása

Még csak most jött ki a Netflix új botránysorozatának első három epizódja, máris jó pár hétre-hónapra beszédtémát szolgáltat mindenkinek, akit picit is érdekelnek a brit királyi család titkai. Noha a Harry és Meghan című dokut már az előzetes képsorok kapcsán is hazugságon kapták, garantáltan megkavarja majd az állóvizet. azonban nagyon úgy tűnik, hogy nem csak Károlyék izzadhatnak: egyes pillanatokat még maga Harry herceg sem nézett jó szemmel.

Még csak a sorozat felét hozták ki, de már fogják a fejüket a királyi család tagjai Harry és Meghan miatt Fotó: YouTube

Meghan Markle és párja az egyik epizódban azt idézte fel, milyen körülmények közt találkozott a színésznő először kedvese nagymamájával – a szeptemberben elhunyt brit királynővel. Mint kiderült: az egész találkozás nagyon spontán volt, nem tervezték előre, így Meghan nem tudott rá felkészülni. Harry úgy fogalmazott: ez valóságos sokk volt.

– Épp a kocsiban ültünk, amikor azt mondta, "Ó, és a nagymamám is ott lesz, templom után találkozni fogunk vele".

Emlékszem, ezután megkérdezte: "Ugye tudsz pukedlizni?" Én meg azt hittem, csak viccel

– idézte fel Meghan Markle, amihez férje a következőt tette hozzá:

– Hogy magyarázod ezt meg az embereknek? Hogy magyarázod meg, hogy a nagymamám előtt meg kell hajolni, hogy pukedlizni kell? Főleg egy amerikainak. Ez fura.

És ekkor jött az a pillanat, amit alighanem Harry sem nézett jó szemmel, felesége ugyanis egy széles, túljátszott, gúnyos mozdulattal mutatta be, hogy kellett pukedliznie leendő férje nagymamája előtt, és még azt is hozzátette:

– Felség!

Meghan mozdulata alighanem Harrynek sem tetszett Fotó: Netflix

Harry is kiakadt

Noha a videón Harry nem teszi szóvá, az arckifejezésén látszik: ez a mozdulat még őt is meglepte – és nem jó értelemben. A Mirror kifaggatta a látottakról Judi James testbeszéd-szakértőt aki szerint egyértelműen leolvasható Harry mozdulataiból, hogy rendkívül kényelmetlenül érezte magát. Alighanem nincs azzal megbarátkozva, hogy felesége gúnyt űz azokból a szokásokból, az etikettből, amely szerint ő felnőtt, pláne nem, hogy ezt a "tréfát" végső soron néhai nagymamája kárára süt el.