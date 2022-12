Itt az igazság Meghan Makle-ről, mindenki fél tőle

Amikor Harry herceg és a színésznő Meghan Markle összeházasodtak, mindenki megelevenedet tündérmeséről beszélt. Hamarosan azonban kiderült: semmi sem az, aminek elsőre látszik. A hercegi pár elhagyta a királyi családot, méghozzá nem kevés botrány közepett, és ezek a botrányok sajnos a mai napig kitartanak. Hol arról kell hírt adni, hogy Meghan milyen pimasz választ adott Károly királynak, hol arról, hogy Károly miatt – aki nem akarta egy eseményen Meghant is látni, mondván, ez csak a családra tartozik – Harry lecsúszott arról, hogy elbúcsúzhasson haldokló nagymamájától, hol arról, hogy már Katalin sem akar szóba állni Meghannel. Ilyen előzmények után aligha meglepő, hogy a királyi család szakértői mind igyekeznek közelebb jutni a hercegné karakteréhez, a lehető legjobban megismerni őt és megismertetni a nagyközönséggel is.

Meghan Markle érkezése feje tetejére fordította a brit királyi család életét Fotó: AFP

Így tett Tom Bower brit újságíró is, aki a Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors (Bosszú: Meghan, Harry, és a háború a Windsorok közt) című könyvében nem túl hízelgő képet fest a hercegnéről a hozzá eljutott beszámolók és az általa készített interjúk alapján.

Meghan Markle, a kegyetlen

Bower a következőképp jellemezte Meghan Markle-t a Good Morning Britain című műsorban:

Összességében az a benyomásom, hogy nagyon intelligens, határozott, célratörő, ugyanakkor kegyetlen nő – és végső soron, a saját fogalmai szerint sikeres. Azt az olvasóra bízom, hogy eldöntse: jó, vagy rossz

– kezdte, hozzátéve, jó pár olyan történet jutott el hozzá, amik kifejezetten negatív fényt vetnek Harry feleségére.

– Ketten is meséltek olyat, hogy Meghan kigúnyolta, megfélemlítette, terrorizálta az ellenfelét.

Hozzátette: Meghannek meg van a képessége arra, hogy az emberek féljenek tőle.

Mindennek megvan az oka

Ugyanakkor egy másik királyi író, Robert Lacey könyve rávilágít arra: semmi sem véletlen. A brit királyi családban ugyanis két dolog állandó volt Meghan érkezéséig: az összetartás, valamint az öröklés ág elsőbbsége. Nos, a volt színésznő egyszerre kavart bele mindkettőbe.

– A monarchia egész stratégiája az összetartásról szól. Meghan ezt változtatta meg. Ő egy bonyolult nő. Hihetetlen, és veszélyes szinten hisz önmagában. Ráadásul a palota sosem tudta, mit kezdjenek a másodszülöttekkel, és pláne nem, mit kezdjenek a másodszülöttek feleségeivel – idézte a Mirror a szakíró magyarázatát.