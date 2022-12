Kökény Dani elárulta, mire költené a tízmilliós nyereményt: „A családom számára szeretnék egy otthont”

Kökény Dani kiskorában színész akart lenni. Dráma iskolába jár, számos alkalommal játszott prózai darabokban színházban, majd amikor elkezdett zongorázni, az éneklés mellett döntött. Egy szerencsétlen baleset kellett ahhoz, hogy bekerüljön a Sztárban sztár leszek! élő showjába, így a 17 éves fiú egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy egyenesebe hozza az életét.

– Nem izgulok jobban, mint az elmúlt kilenc hét alatt. Mindig lépésről lépésre haladtam, a továbbjutásért énekeltem. Most már az a legfontosabb célom, hogy meg is tudjam nyerni, ezért küzdöttem eddig. Ha így lesz, akkor megérte a rengeteg befektetett munka – kezdte lapunknak. – Tehetséges énekesekkel kell megküzdenem a döntőben a fődíjért, de csodálatosnak tartom, hogy ott lehetek az utolsó élő show-ban.

Biztos vagyok benne, hogy szomorúsággal töltene el, ha nem nyernék, de nem fogja a kedvemet szegni, hogy folytassam az utamat, és küzdjek az álmaimért.

Remélem, mint ahogy eddig is, most is számíthatok a nézők szavazataira – mondta Dani, aki érdeklődésünkre elárulta, a pénznyeremény nagy segítség lenne a problémái megoldására. – A családom, a nagypapám, a nagymamám számára szeretnék egy otthont biztosítani, hogy megoldjuk a nehézségeinket. Mellette a zenei karrierem is fordítanék a nyereményemből – jelentette ki érdeklődésünkre.

Dani számára a győzelem a cél, a nyereményből családja nehézségeit tudná orvosolni. Fotó: TV2

Yuli alig egy éve él Magyarországon családjával, de nem túlzás azt állítani, hogy máris egy ország ismeri. Az énekesnő bejutott a legjobb három versenyző közé, így már biztos, hogy Yuli is esélyes megnyerni a Sztárban sztár leszek! harmadik szériáját vasárnap este. Az anyuka a Borsnak elárulta, gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy ebben a műsorban szerepel, de azt is megtudtuk, mire költené a 10 milliós fődíjat, ha őt hirdetnék ki az év legsokoldalúbb előadójának.

– Gyerekkoromban színésznő szerettem volna lenni, de végül énekesnő lettem. Amikor először hallottam a Sztárban sztár leszek!-ről, egyből arra gondoltam, hogy itt lehetőségem lenne egy kicsit másvalaki bőrébe bújni és különböző karaktereket alakítani. Nagyon élveztem ezt a néhány hetet – mondta Yuli, aki, ha győzne, a nyereménynek csak egy részét költené önmagára.

Kubában házasodtunk össze a párommal és a lagzit is csak ott tartottuk meg.

A férjem családtagjai nem lehettek jelen, így a 10 millió forintból lehet, hogy tartanánk egy magyarországi lagzit is. A legfontosabbnak, mégis a két lányunk jövőjét tartjuk. Nekik tennénk félre a pénzt – fejezte be az énekesnő.

Yuli életre szóló élményeket szerzett a Sztárban sztár leszek!-ben töltött idő alatt. Fotó: TV2

Kaly Roland sem titkolt vágya, szeretné megnyerni a Sztárban sztár leszek! idei évadát. Több hetes komoly felkészülés áll mögötte, átmenetileg feladta a civil munkáját, és Kézdivásárhelyről Budapestre költözött, hogy teljes erőbedobással tudjon hétről hétre teljesíteni. Az élete mindig a zenéről szólt, így már kisgyerekként egyértelművé vált számára, hogy édesapjához hasonlóan a zenei pályán valósítja meg az álmait.

– Az, hogy itt lehetek és eljutottam idáig, hatalmas dolog számomra. Legnagyobb álmomban sem mertem gondolni, hogy ez így fog alakulni. A döntővel már elégedett vagyok, de az lenne egy igazi lezárása a versenynek, és akkor teljesedne ki bennem a befektetett munka, ha a végén az én nevem mondanák ki győztesként. Viszont most már a döntést átadtam a nézőknek, mert ez már csak is rajtuk múlik – kezdte lapunknak, majd érdeklődésünkre elárulta, milyen gondolatok fordultak meg benne a fődíjat illetően.

A karrierem fejlesztésére, klipre, dalokra és egy saját kis jól felszerelt házi stúdióra fordítanám a nyereményt.

Szeretnék más fiatal feltörekvő előadóknak is segíteni, akiknek nem adatik meg a lehetőség, hogy saját daluk lehessen, mert nincs hozzá meg az anyagi hátterük hozzá – mondta a Borsnak.