Elárulta: nem akármire költené a Sztárban sztár leszek! fődíját a nézők kedvence

A Sztárban sztár leszek! versenyzője zsinórban másodszor lett heti győztes, így egyeneságon továbbjutott a következő élő adásba. Yuli elmondta, ha netlán a végső versenyt is megnyerné, a főnyeremény egy részét lagzira költené.

Alig egy éve él Magyarországon Yuli, a kubai származású énekesnő, a nyelvet sem beszéli, mégis imádja a közönség. A Sztárban sztár leszek! versenyzője férjével költözött ide. A Ripost megtudta, eddig csak Kubában mondták ki a boldogító igent, ám ha megnyerné a műsort, futná egy újabb lagzira is.

- 2020 január 6-án volt az esküvőnk Kubában. Akkor kezdődött a koronavírus járvány, így a férjem családja nem tudott eljönni, hogy velünk ünnepeljen. Az én családom szerencsére ott volt, csodálatosan alakult a nagy napunk. Egy régi, amerikai autóval mentünk a helyszínre, finom ételeket ettünk és természetesen kubai zene szólt. Spanyol nyelven tartották a szertartást és szép fehér ruhát viseltem- mondta Yuli, aki most, hogy nemrég második gyermekét is világra hozta, megfogja a pénzt, ám nem tagadja, ha futna rá, szívesen szervezne egy lagzit Magyarországon is.

- Ha megnyerném a Sztárban sztár leszek! 10 millió forintos fődíját, elsősorban a gyerekeink jövőjére tenném félre a pénzt és ha marad, szívesen szerveznénk egy itteni lagzit is, amin a férjem családja is részt vehetne. Bár korábban sem volt sértődés, de biztosan jól esne látniuk Gergő örömét - mondta az énekesnő, aki ebbe még nem éli bele magát, csak a következő hétig lát előre és sokat tesz a sikerért.

- Megállás nélkül próbálok, a férjemmel magyarul is gyakorlunk itthon, aminek a Fatimás produkcióm után meg is lett az eredménye. Hatalmas dolog számomra, hogy befogadtak a magyar emberek és elfogadott a közönség. Ezért a jövőben is mindent megteszek - fejezte be az anyuka, aki vasárnap Little Richard bőrében szeretne berobbanni a színpadra.