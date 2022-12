Röpködnek a puszik Majka és a TV2 sztárja között - videó

Majka versenyzője a kubai származású Yuli, nagy esélyese a Sztárban sztár leszek! harmadik szériájának.

Fotó: TV2

Vasárnap este kiderül, hogy a fiatal anyuka lesz-e 2022 legsokoldalúbb előadója, de abban biztos lehet, hogy sokan drukkolnak neki.

Múlt vasárnap is ahogy már több alkalommal heti győztes lett, így egyeneságon bejutott a döntőbe. A közönségen túl, családja és mestere, Majka is nagyon drukkol neki, utóbbi az adás szünetekben is bátorítja a lányt.

Majka nem rejtette véka alá, hogy versenyzőjét egy valódi főnyereménynek tartja, egy megbízható énekesnek, aki mindig maximálisan teljesít. Az elmúlt, majd 10 hétben sok időt töltöttek együtt a felkészülések alatt és vélhetően magánemberként is megkedvelték egymást.

Erre utal az is, hogy a szünetekben gyakran megpuszilgatják egymást, Majka kézcsókokkal mutatja ki tiszteletét Yulinak.

Mielőtt bárki tovább gondolná, Kubában teljesen természetes a puszilkodás, ölelkezés Majka pedig felvette a fonalat.