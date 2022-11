Hét éve foglalt Kaly Roland szíve

Kaly Roland versenytársával, Yulaysi Mirandával a Sztárban sztár leszek! hetedik élő show-jában egy nagyon megható szerelmes duettel álltak színpadra. A két tehetség Emeli Sandé és Labrinth dalával „lobbantotta fel a szikrát” a TV2 stúdiójában. Persze mindezt csak az előadás idejére, ugyanis a magánéletben mindkettőjüknek foglalt a szíve. Yuli boldog házasságban él, és már két gyermek boldog édesanyja, a kézdivásárhelyi fiatalember szíve szintén foglalt. Roland a magánélete ezen részéről nem árul sokat, azonban a Borsnak mesélt párkapcsolatáról.

– Februárban volt hét éve, hogy egy párt alkotunk. Első, sulis szerelem a miénk. Tizenhat vagy tizenhét éves voltam, ő egy évvel járt felettem. Jelenleg Nagyváradon az orvosi egyetem tanul, most az ötödik évfolyamán tart. Igyekszünk minél több időt együtt tölteni, de most a távolság miatt picit nehezebb – kezdte lapunknak.

– A szüleivel is jó kapcsolatot ápolok, napi szinten tartjuk a kapcsolatot. A szünidőket, ünnepeket alkalmat adnak a nagyobb találkozásokra, de a Sztárban sztár leszek! előtt gyakran én látogattam meg, vagy ő utazott haza, ahogy az időnk engedte. Most hétről hétre a felkészülés sok időmet lefoglalja, ráadásul most már két produkciót kell megtanulni ugyanannyi idő alatt, mint eddig – mesélte a fiatal férfi.

A 7. élő show-ban Post Melone: Better Now című dalával állt először színpadra. Fotó: TV2

Rolandnak a jövővel kapcsolatban komoly elképzelései vannak, de most csak a jelenre koncentrál.

– Most az a fontos, hogy ő is építse az életét, van még bő két éve az egyetemtől, én is a karrieremet szeretném megalapozni, úgyhogy egyelőre ezek élveznek prioritást az életünkben. Persze majd később én is szeretnék családot, esküvőt, ez az élet rendje, ezek szép dolgok, meg kell élni az embernek minden ilyen fontos pillanatot – fűzte hozzá.