„Erre nem voltam felkészülve” – pikáns fotókkal bombázzák a nők a TV2 tinisztárját

Kökény Dani még csak 17 éves, de ez nem zavarja a lányokat, ahogy az idősebb hölgyeket sem. Tömegével küldik a leveleket, ismerkedni szeretnének az énekessel. Persze mindig akadnak olyanok, akik nem bízzák a véletlenre, inkább nyomatékosítják a szándékot és túlzásba esnek. Dani a Bors-nak elárulta, még ha csak levelet kapna, de olykor zavarba ejtő fotók is landolnak az üzenetei között.

Fotó: TV2

„Nagyon sokan megkeresnek azok közül is akik egy ideje már elfeledkeztek rólam, de rengeteg csajos üzenetet is kapok. A műsor eleje óta a számuk meghaladja az ezret. Örülök, ha tetszem a lányoknak és annak is, ha az is tetszik nekik, amit a műsorban csinálok” - kezdte a fiatal énekes, aki kezdetben elpirult egy-egy üzenet láttán, de lassan kezd hozzászokni.

„Szexi fotókat is küldtek már nekem. Erre nem voltam felkészülve, de igyekszem szelektálni és udvariasan válaszolni mindenkinek” - mondta kedvesen Dani, aki nem tagadja, hogy szívesen ismerkedne, de inkább a szerényebb lányokat kedveli.

„Most a műsorra koncentrálok, de egyébként 17 éves vagyok és élem az életem. Szívesen ismerkedem, nincs ebben semmi különös, hiszen minden fiatal ezt teszi. Alapvetően nincs zsánerem, a pillanatban hiszek. Abban, hogy meglátok egy lányt, aki megfog a külsejével és a személyiségével magához láncol” - fejezte be Kökény Dani, aki most vasárnap két produkcióval is fellép a Sztárban sztár leszek! színpadán.