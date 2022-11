Kezdi megszokni a „sztárságot” Kökény Dani

Múlt héten vasárnap nem kímélte a Sztárban sztár leszek! versenyzőit a négy mester. Tóth Napsugár az egész estét végigsírta, nem tudta feldolgozni az éles kritikát. Kökény Dani sem volt ezzel másképp, a 17 éves tehetség produkciója utána magába roskadva várta az eredményhirdetést. Ezúttal is a segítségére „sietett” a közönség, és a szavazók megmentették a kieséstől. A fiatal énekes rendkívül hálás ezért, és azzal próbálja meghálálni a bizalmat, hogy sosem utasít vissza senkit, ha egy közös fotóra kérik fel, mindenkihez van egy-egy kedves szava, illetve a héten egy igazán jó produkcióval lép színpadra.

Mindennapossá vált, bármerre fordulok meg, megszólítanak az emberek, most már kezdem ezt megszokni.

Általában fotót és autogramot kérnek, jó érzéssel tölt el, hogy sokan szeretnek. Nem volt még senki tolakodó, nincsenek negatív tapasztalataim, de ezt igyekszem is elkerülni. Szűröm a közösségi oldalon a kommenteket, csak azzal foglalkozom, ami jó hatással bír rám, a rosszindulatú megjegyzéseket teljes egészében kizárom. Rengeteg levelet kapok, kezdetben rosszul kezeltem, mert próbáltam mindenkinek válaszolni, rájöttem, hogy ez lehetetlen. Ha van időm, reagálok, de most a felkészülésre koncentrálok, ez a legfontosabb számomra – kezdte Dani.

Érdeklődésünkre azt is elárulta, mi viselte meg annyira a múlt heti értékelésben.

– Minden produkciót intenzív egy hetes felkészülés előz meg, melynek eredményeként mindenki azt várná, hogy pozitív visszajelzést kapjon a mesterektől.

Kemény szavakat, éles kritikát kaptam az értékelésnél, ami nagyon rosszul érintett.

De mindenből igyekszem tanulni, most is erőt próbálok meríteni, és dupla annyi energiát fektetni a felkészülésembe, mint korábban. Mindvégig bíztam a közönségben, hogy támogatni fognak a szavazataikkal, nekik köszönhetően ezen a héten is bizonyíthatok. Úgy érzem, ez lesz a legjobb hangutánzásom és előadásom. Távol áll Louis Armstrong stílusa, de pont ezért szeretem ezt a feladatot, hiszen eddig hasonló kategóriájú énekesek bőrébe kellett bújnom, végre egy új oldalamat is megmutathatok – jelentette ki a fiatal tehetség.

Pharrell Williams: Get Lucky dalával nem nyűgözte le a mestereket. Fotó: TV2